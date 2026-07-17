Указом Главы государства Серик Шапкенов освобожден от должности акима Атырауской области, передает BAQ.KZ.

Шапкенов возглавлял регион с 7 апреля 2022 года.

Серик Шапкенов родился 29 июля 1979 года. По образованию – экономист-математик, окончил Западно-Казахстанский государственный университет.

Трудовую деятельность начал преподавателем в вузе, затем работал в структурах акимата Западно-Казахстанской области. В разные годы занимал должности акима Атырау, первого заместителя акима Атырауской области, вице-министра, а затем министра труда и социальной защиты населения. В апреле 2022 года был назначен акимом Атырауской области.

Выборы акимов

Ранее стало известно, что в Казахстане рассматривается вопрос о назначении новых акимов Атырауской и Улытауской областей.

Уже сегодня, 17 июля депутаты маслихатов этих регионов проведут собрания, на которых рассмотрят вопрос о согласовании кандидатур на должности акимов. Заседания пройдут в Атырау и Жезказгане.

Процедура проводится в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, регулирующим порядок получения согласия депутатов маслихатов на назначение акимов областей, столицы и городов республиканского значения. После получения согласия окончательное решение о назначении будет принято в установленном порядке.