По его словам, в текущем году финансирование ремонтных работ на электростанциях увеличено на 9%. Также предусмотрены средства в рамках Национального проекта МЭКС. В соответствии с графиком запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. На данный момент работы уже ведутся на 29 объектах генерации.

На электрических сетях отремонтировано 1,2 тыс. км линий и 54 подстанции. По тепловым сетям запланирован ремонт 377 км, к работам приступят после завершения испытаний.

Для поддержки темпов модернизации из резерва Правительства выделяется 25,4 млрд тенге семи регионам. Средства уже получили Восточно-Казахстанская область, области Жетысу и Абай.

«Национальным проектом в текущем году предусмотрена модернизация 130 км тепловых и 10 490 км электрических сетей на общую сумму 626,8 млрд тенге. Основной задачей является снижение потерь и износа на сетях, а также поддержка отечественных товаропроизводителей», – подчеркнул Сунгат Есимханов.

Особое внимание уделено критическим объектам: в Риддере проводится ремонт котлов №5 и №6, а также 12 участков теплосетей, в Семее – ТЭЦ-1 и котельных, в Талдыкоргане продолжается строительство новой квартальной котельной.

По данным Минэнергетики, все работы выполняются по графику, отставаний не зафиксировано.