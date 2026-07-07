Более 10 тысяч казахстанцев получили помощь по ипотеке: что еще сообщил финрегулятор
АРРФР также рассказало о жалобах на банки и МФО, штрафах для участников финансового рынка и ходе программы рефинансирования ипотечных займов.
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Более 10,6 тысячи казахстанцев, относящихся к социально уязвимым категориям населения, получили дополнительную финансовую поддержку по ипотечным займам. По состоянию на 1 июня 2026 года общая сумма оказанной помощи составила 101,1 млрд тенге, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
В рамках программы заемщикам уменьшают сумму задолженности, предоставляют льготные графики погашения, а в отдельных случаях возвращают единственное жилье, которое ранее перешло на баланс банка.
Кроме того, государственная программа рефинансирования продолжает действовать и по другим направлениям. Так, возможность рефинансировать ипотеку уже получили 33,3 тысячи казахстанцев, оформивших жилищные займы в период с 2004 по 2020 год. Общая сумма таких кредитов составила 213,4 млрд тенге.
Еще 16,2 тысячи заемщиков смогли перевести валютную ипотеку в тенге или рефинансировать свои кредиты. Общая сумма такой поддержки достигла 114,4 млрд тенге.
В агентстве также сообщили, что в мае количество обращений граждан по вопросам работы финансовых организаций сократилось на 24,2% по сравнению с апрелем. Всего было рассмотрено 13,2 тысячи обращений.
Чаще всего казахстанцы обращались по вопросам урегулирования задолженности по займам – на них пришлось 48% всех обращений. Еще 14% касались разъяснения законодательства, а 9% – консультаций по различным финансовым вопросам.
Большинство обращений связано с деятельностью банков (49,3%), микрофинансовых организаций (33,6%) и коллекторских агентств (8,7%).
По итогам проверок в мае Агентство применило к участникам финансового рынка 20 рекомендательных мер надзорного реагирования, выдало 4 письменных предписания и наложило 21 административный штраф на общую сумму 10,6 млн тенге. Меры были приняты в отношении банков, микрофинансовых и страховых организаций.
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