Более 100 человек погибли при крушении самолета Air India - СМИ
На борту находились 220 пассажиров.
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В Индии произошла одна из крупнейших авиационных трагедий последних лет, передает BAQ.KZ. Самолет авиакомпании Air India, выполнявший международный рейс AI171 Ахмедабад – Лондон, потерпел крушение. По данным телеканала TimesNow, число жертв на данный момент составляет не менее 110 человек.
На борту находились 220 пассажиров, включая 169 граждан Индии, 43 - Великобритании, семь - Португалии и одного гражданина Канады, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Лайнер направлялся в лондонский аэропорт Гатвик, но, как сообщается, потерял связь с диспетчерской службой вскоре после взлета.
Подробности трагедии пока выясняются. Спасательные службы работают на месте крушения. Ведётся расследование, и в ближайшее время власти пообещали предоставить дополнительную информацию о причинах катастрофы.
Ранее мы сообщали, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Индии.
Напомним, 12 июня рейс авиакомпании Air India, выполнявший перелет из Ахмадабада в лондонский аэропорт Гатвик, потерпел крушение всего через несколько минут после взлета. Самолет Boeing 787-8 Dreamliner, на борту которого находились 242 человека, врезался в жилой район и взорвался огненным шаром.
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