Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Индии, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя Премьер-министра Индии Нарендры Моди выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта города Ахмедабада.



Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе.