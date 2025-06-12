Напомним, 12 июня рейс авиакомпании Air India, выполнявший перелет из Ахмадабада в лондонский аэропорт Гатвик, потерпел крушение всего через несколько минут после взлета. Самолет Boeing 787-8 Dreamliner, на борту которого находились 242 человека, врезался в жилой район и взорвался огненным шаром.
Токаев выразил соболезнования Индии в связи с авиакатастрофой
Сегодня, 16:30
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Сегодня, 16:30Сегодня, 16:30
89Фото: AP Photo
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Индии, передаёт BAQ.KZ.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя Премьер-министра Индии Нарендры Моди выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта города Ахмедабада.
Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе.
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