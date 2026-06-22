В Актюбинской области более 100 человек оказались в больницах после посещения свадебного торжества. Информация о массовом отравлении гостей появилась в социальных сетях и получила подтверждение со стороны медиков и санитарных служб.

По данным СМИ, инцидент произошел 19 июня в городе Кандыагаш Мугалжарского района. После застолья в одном из ресторанов гости начали жаловаться на симптомы кишечной инфекции, включая диарею, слабость и головокружение.

Как сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области, с 19 июня в Мугалжарскую районную больницу и областную клиническую инфекционную больницу были госпитализированы 102 человека.

"У 34 пациентов зарегистрирован вероятный случай сальмонеллеза. В отношении них направлены экстренные извещения в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области, также произведен забор материала для бактериологического исследования", – сообщили в ведомстве.

По информации врачей, состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Пациенты получают необходимое лечение в полном объеме.

Для координации работы создан оперативный штаб. В Мугалжарский район направлены дополнительные медицинские бригады, а больницы обеспечены необходимым количеством коек и запасом лекарств.

В управлении здравоохранения также опровергли распространившиеся в сети сообщения о том, что пациентов размещают в коридорах медучреждений.

"Информация о том, что пациенты размещены в коридорах больницы, на сегодняшний день не соответствует действительности", – подчеркнули в ведомстве.

Комментарий СЭС

Тем временем специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят расследование причин массового заболевания. У заболевших и контактных лиц собираются необходимые данные, а также отобраны пробы продуктов питания и объектов окружающей среды для лабораторных исследований.

На время проверки работа заведения, где проходило торжество, приостановлена.

Ситуация находится на контроле профильных служб. Окончательные причины массового отравления будут установлены после завершения лабораторных исследований.

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