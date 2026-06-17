19 человек отравились в суши-баре в Алматинской области

В поселке Боралдай Алматинской области временно закрыли заведение общественного питания, расположенное на рынке "Алатау". Причиной стало массовое обращение жителей за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.

По данным санитарно-эпидемиологической службы Илийского района, в больницы были доставлены 19 человек. Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли продукцию, приобретенную в данном заведении.

После первых сообщений о случаях отравления на место были направлены специалисты СЭС, представители органов здравоохранения и местных исполнительных органов.

Сейчас проводится проверка, отобраны образцы продукции для лабораторных исследований. Ведомство отмечает, что окончательные причины происшествия будут установлены после получения результатов анализов.

О результатах проверки обещают сообщить дополнительно.

В СЭС призвали граждан при симптомах отравления, таких как рвота, диарея и повышенная температура, не заниматься самолечением и сразу обращаться за медицинской помощью. Также специалисты напомнили о необходимости внимательно выбирать точки общественного питания и соблюдать осторожность при употреблении скоропортящихся продуктов, особенно в летний период.

Ранее в Актобе люди массово отравились суши, пострадавшие оказались в больнице.

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