Эльза и её кинолог: как служебные собаки помогают в охране порядка

В Национальной гвардии вместе с военнослужащими службу несут более тысячи служебных собак, передает BAQ.

Эти четвероногие помощники помогают обеспечивать безопасность и порядок в стране.

Среди них – собака по кличке Эльза, которая специализируется на поиске взрывчатых веществ. Она служит в рядах Национальной гвардии с 2019 года и уже зарекомендовала себя как надёжный помощник.

Перед крупными спортивными и культурными мероприятиями в Астане Эльза вместе со своим кинологом обследует территории, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей столицы.

Её напарник – сержант Болат Альжанов, кинолог воинской части 5573 с 17-летним опытом службы. Он воспитал Эльзу с щенячьего возраста и с самого начала видел в ней большой потенциал.

Эльза стала третьей служебной собакой в его карьере. Ранее он работал с собакой Дакл, которая служила более восьми лет и ушла на заслуженный отдых, а также с собакой Лаки, специализировавшейся на поиске наркотиков. Сегодня Эльза продолжает эту службу, показывая хорошие результаты.

Кинолог и его собака также не раз становились призёрами различных соревнований. В 2023 году они заняли третье место в соревнованиях служебных собак Национальной гвардии, в 2025 году – первое место в Петропавловске, а также призовые места на соревнованиях в Алматы среди силовых структур.

В целом в Национальной гвардии служебные собаки выполняют разные задачи: патрульно-разыскные, поиск наркотиков, взрывчатых веществ и другие. Из них 75 собак работают по поиску взрывчатки, 89 – по поиску наркотиков, а 703 — по разыскному направлению.

Их работа важная часть системы безопасности. Слаженность кинолога и собаки достигается за счёт ежедневных тренировок, доверия и взаимопонимания.