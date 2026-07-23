Более 112 тонн топлива пытались нелегально вывезти из Казахстана

Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана продолжает работу по предотвращению нелегального перемещения нефтепродуктов через государственную границу.

Только с 1 по 21 июля текущего года в пунктах пропуска выявили 1342 попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов общим объемом более 112 тонн.

Лица, причастные к незаконному перемещению ГСМ, привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В КНБ отмечают, что принимаемые меры направлены на обеспечение энергетической безопасности страны и предотвращение теневого оборота нефтепродуктов.

Какие ограничения действуют на границе

Ранее в Министерстве энергетики напомнили, что для предотвращения вывоза топлива через приграничные регионы действует ограничение на частоту въезда автомобилей в страну.

Согласно действующему приказу, пересекать границу с целью заправки можно не чаще одного раза.

Есть ли риск дефицита топлива

В Минэнерго подчеркнули, что ситуация на российских нефтеперерабатывающих заводах не оказывает влияния на работу отечественных предприятий.

По данным ведомства, в Казахстане сформированы необходимые запасы горюче-смазочных материалов, поэтому дефицита топлива для населения не ожидается.

Какие еще меры принимаются

Напомним, 4 июля Олжас Бектенов провел совещание по ситуации на рынке ГСМ.

По данным министра внутренних дел Ержана Саденова, с начала года на автомобильных пунктах пропуска пресечено 593 попытки вывоза нефтепродуктов общим объемом свыше 40 тыс. литров.

В рамках Дорожной карты по недопущению незаконного вывоза нефтепродуктов усилен контроль в приграничных зонах. Также увеличен штат сотрудников для проведения проверочных мероприятий.

Как работают мобильные группы

Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил о работе мобильных групп. Патрулирование проводится круглосуточно, а в рамках системы управления рисками проверяются автоцистерны и бензовозы на приграничных трассах.

За последние двое суток на пунктах пропуска пресечена 61 попытка вывоза ГСМ – более 3 тонн топлива пытались переместить в дополнительных баках и канистрах.

Кроме того, проверено 18 специализированных транспортных средств для перевозки ГСМ. По одному из них, перевозившему 34 тонны нефтепродуктов, отобраны пробы и образцы для экспертизы.