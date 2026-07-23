Более 112 тонн топлива пытались нелегально вывезти из Казахстана
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Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана продолжает работу по предотвращению нелегального перемещения нефтепродуктов через государственную границу.
Только с 1 по 21 июля текущего года в пунктах пропуска выявили 1342 попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов общим объемом более 112 тонн.
Лица, причастные к незаконному перемещению ГСМ, привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В КНБ отмечают, что принимаемые меры направлены на обеспечение энергетической безопасности страны и предотвращение теневого оборота нефтепродуктов.
Какие ограничения действуют на границе
Ранее в Министерстве энергетики напомнили, что для предотвращения вывоза топлива через приграничные регионы действует ограничение на частоту въезда автомобилей в страну.
Согласно действующему приказу, пересекать границу с целью заправки можно не чаще одного раза.
Есть ли риск дефицита топлива
В Минэнерго подчеркнули, что ситуация на российских нефтеперерабатывающих заводах не оказывает влияния на работу отечественных предприятий.
По данным ведомства, в Казахстане сформированы необходимые запасы горюче-смазочных материалов, поэтому дефицита топлива для населения не ожидается.
Какие еще меры принимаются
Напомним, 4 июля Олжас Бектенов провел совещание по ситуации на рынке ГСМ.
По данным министра внутренних дел Ержана Саденова, с начала года на автомобильных пунктах пропуска пресечено 593 попытки вывоза нефтепродуктов общим объемом свыше 40 тыс. литров.
В рамках Дорожной карты по недопущению незаконного вывоза нефтепродуктов усилен контроль в приграничных зонах. Также увеличен штат сотрудников для проведения проверочных мероприятий.
Как работают мобильные группы
Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил о работе мобильных групп. Патрулирование проводится круглосуточно, а в рамках системы управления рисками проверяются автоцистерны и бензовозы на приграничных трассах.
За последние двое суток на пунктах пропуска пресечена 61 попытка вывоза ГСМ – более 3 тонн топлива пытались переместить в дополнительных баках и канистрах.
Кроме того, проверено 18 специализированных транспортных средств для перевозки ГСМ. По одному из них, перевозившему 34 тонны нефтепродуктов, отобраны пробы и образцы для экспертизы.
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