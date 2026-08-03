Более 12,7 миллиона бюллетеней напечатают к выборам в Курултай

В Казахстане к выборам депутатов Курултая изготовят 12 731 847 избирательных бюллетеней. Об этом сообщили на заседании Центральной избирательной комиссии.

По сведениям местных исполнительных органов столицы, областей, а также городов Алматы и Шымкента, в списки включены 12 605 788 избирателей. Бюллетени изготовят с учетом резерва в размере одного процента.

В ЦИК представили проект избирательного бюллетеня. Он будет двусторонним, формата А4, голубого цвета. На первой стороне разместят Государственный герб Казахстана и наименование бюллетеня. На второй – названия политических партий в порядке, определенном жеребьевкой 23 июля, а также строку «Против всех».

Бюллетени напечатают на казахском и русском языках. Для их защиты предусмотрены специальные полиграфические методы, в том числе особенности печати, цвета и шрифта.

Согласно законодательству, количество бюллетеней должно соответствовать числу избирателей в избирательном округе с резервом в один процент. На избирательные участки их доставят не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до голосования.

Аппарату Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить изготовление необходимого количества бюллетеней и их доставку в территориальные избирательные комиссии.

Выборы депутатов Курултая Казахстана состоятся 23 августа 2026 года.