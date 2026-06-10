Более 130 человек навели порядок на визитной карточке Курчатова

В городе Курчатове области Абай прошла экологическая акция "Чистый Иртыш начинается с чистого берега", которая собрала более 130 неравнодушных жителей города.

В этот день набережная Иртыша и территория исторического объекта "Белый балкон" стала чище и уютнее.

К акции присоединились представители общественных организаций, предприятий, молодёжь, волонтёры и активные горожане. Все они объединились ради одной цели – сделать одно из самых популярных мест отдыха в городе более чистым и ухоженным.

Участники собрали мусор, очистили прибрежную зону и привели в порядок общественные пространства. Весь собранный мусор был вывезен.

"Белый балкон" является одним из узнаваемых мест Курчатова, откуда открывается панорамный вид на Иртыш. Здесь часто отдыхают жители и гости города, поэтому состояние этой территории особенно важно для горожан.

По словам организаторов, подобные мероприятия способствуют не только улучшению санитарного состояния города, но и формированию экологической ответственности среди населения.

Директор Молодежного ресурсного центра Курчатова Айжан Мусатаева отметила, что участие в таких акциях помогает воспитывать бережное отношение к окружающей среде и родному городу.

"Экологическая культура начинается с личной ответственности каждого человека. Когда жители объединяются ради общего дела, это формирует осознанное отношение к природе и городскому пространству", – подчеркнула она.

Председатель Совета ветеранов города Курчатова Галымжан Жумадилов считает, что забота о природе является важной частью сохранения связи поколений.

"Любовь к родной земле проявляется в конкретных делах. Мы должны передавать молодому поколению уважительное отношение к окружающей среде и ответственность за сохранение природного богатства нашего края", – отметил он.

Член Общественного совета города Курчатова Любовь Киселева подчеркнула, что экологические инициативы играют важную роль в развитии городской среды.

"Берег Иртыша – это не только место отдыха, но и лицо нашего города. От того, насколько бережно мы относимся к нему сегодня, зависит комфорт и благополучие будущих поколений", – сказала она.

Жители также отметили, что набережная остаётся одним из самых популярных мест отдыха в городе, поэтому её благоустройство важно для всех.

Акция в Курчатове стала частью масштабной кампании по благоустройству региона. Отметим, что с 4 апреля по 30 мая в области прошли массовые субботники, в которых приняли участие более 233 тысяч человек, около 4 тысяч организаций и порядка 1,8 тысячи единиц техники. За этот период были очищены десятки тысяч дворов, сотни парков и скверов, а также вывезено свыше 25 тысяч тонн мусора.

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