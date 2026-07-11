Более 130 человек утонули во Франции в период экстремальной жары

За три недели экстремальной жары во Франции утонул 131 человек.

По данным Reuters, министр спорта страны Марина Феррари заявила, что основную часть погибших составляют несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, а также люди старше 60 лет.

Более половины жертв - 55% - погибли, купаясь в местах, где это было запрещено. Еще 20% утонувших находились в частных бассейнах.

Начиная с середины июня на территории Франции установилась аномально жаркая погода, был зафиксирован целый ряд температурных рекордов. Хотя на данный момент столбики термометров опустились ниже отметки в 30 градусов, в шести южных департаментах действует повышенный уровень угрозы лесных пожаров, а в трех других эта угроза оценивается как высокая. В некоторых департаментах местные власти уже фиксируют очаги возгораний, для тушения которых привлекаются пожарная авиация и вертолеты.

Напомним, из-за крупного лесного пожара во Франции эвакуировали около 10 тысяч человек.