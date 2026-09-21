В Казахстане ежегодно проводят свыше 130 тысяч травматологических и ортопедических операций. Среди них экстренные и плановые вмешательства. Еще около 3 миллионов человек каждый год получают помощь в поликлиниках, стационарах и травмпунктах.

За последние пять лет объем эндопротезирования вырос почти на 50%. Это означает, что операции по замене суставов стали доступнее для пациентов.

В 2025 году в стране выполнили более 1,5 тысячи высокотехнологичных медицинских вмешательств. Отдельно Минздрав приводит данные о свыше 300 операциях на позвоночнике, более 1 тысячи ревизионных эндопротезирований и более 4,5 тысячи артроскопических операций на крупных суставах.

Травматологические и ортопедические вмешательства проводят бесплатно для пациентов в рамках ГОБМП и ОСМС.

Самые сложные операции сосредоточены в крупных профильных центрах, включая Национальный научный центр травматологии и ортопедии.

Роботы, навигация и 3D-импланты

Травматология в Казахстане становится технологичнее.

В клиническую практику постепенно входят навигационные системы для хирургии позвоночника и роботизированные технологии для эндопротезирования.

Для сложных реконструкций врачи работают с индивидуальными 3D-имплантами, изготовленными под конкретного пациента.

При дегенеративных заболеваниях суставов развивают клеточные методы лечения.

Что меняется в регионах

До 2027 года в Казахстане планируют создать сеть региональных травматологических центров, обновить противошоковые отделения, усилить экстренную помощь и профилактику травматизма.

Сейчас специализированную помощь оказывают более 1 500 врачей-травматологов. В стране работают 81 травмпункт, свыше 4 тысяч специализированных коек и 260 медицинских организаций.

Параллельно планируют укреплять кадровый состав и материальную базу травматологической службы, чтобы сложная помощь была доступна не только в крупнейших профильных центрах, но и в регионах.

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