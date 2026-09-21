Более 130 тысяч операций в год: как меняется травматология в Казахстане
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В Казахстане ежегодно проводят свыше 130 тысяч травматологических и ортопедических операций. Среди них экстренные и плановые вмешательства. Еще около 3 миллионов человек каждый год получают помощь в поликлиниках, стационарах и травмпунктах.
За последние пять лет объем эндопротезирования вырос почти на 50%. Это означает, что операции по замене суставов стали доступнее для пациентов.
В 2025 году в стране выполнили более 1,5 тысячи высокотехнологичных медицинских вмешательств. Отдельно Минздрав приводит данные о свыше 300 операциях на позвоночнике, более 1 тысячи ревизионных эндопротезирований и более 4,5 тысячи артроскопических операций на крупных суставах.
Травматологические и ортопедические вмешательства проводят бесплатно для пациентов в рамках ГОБМП и ОСМС.
Самые сложные операции сосредоточены в крупных профильных центрах, включая Национальный научный центр травматологии и ортопедии.
Роботы, навигация и 3D-импланты
Травматология в Казахстане становится технологичнее.
В клиническую практику постепенно входят навигационные системы для хирургии позвоночника и роботизированные технологии для эндопротезирования.
Для сложных реконструкций врачи работают с индивидуальными 3D-имплантами, изготовленными под конкретного пациента.
При дегенеративных заболеваниях суставов развивают клеточные методы лечения.
Что меняется в регионах
До 2027 года в Казахстане планируют создать сеть региональных травматологических центров, обновить противошоковые отделения, усилить экстренную помощь и профилактику травматизма.
Сейчас специализированную помощь оказывают более 1 500 врачей-травматологов. В стране работают 81 травмпункт, свыше 4 тысяч специализированных коек и 260 медицинских организаций.
Параллельно планируют укреплять кадровый состав и материальную базу травматологической службы, чтобы сложная помощь была доступна не только в крупнейших профильных центрах, но и в регионах.
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