Более 17 тысяч лиц с инвалидностью планируют охватить квотами на трудоустройство

Минтруда усиливает меры по развитию инклюзивной занятости в Казахстане. Охватить квотами на трудоустройство планируют более 17 тысяч лиц с инвалидностью, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

«Министерством до конца первого полугодия текущего года будет выработан подход по цифровому учету перечня организаций для исполнения квот. Будет внедрена цифровая служба занятости для трудоустройства лиц с инвалидностью, которая обеспечит переход к модели проактивного сопровождения граждан до трудоустройства. Начиная с этого года, мы планируем охватить квотой порядка 17 тыс. лиц с инвалидностью, что в 2 раза больше, чем в 2025 году», — отметил Аскарбек Ертаев.

По его словам, из 413,7 тыс. трудоспособных лиц с особыми потребностями в прошлом году были заняты 110,8 тыс. человек. Активными мерами содействия занятости охвачено более 25 тыс. граждан, из них 8,1 тыс. человек трудоустроены в рамках квотирования рабочих мест. Наибольшая доля занятых отмечается в области Улытау и Карагандинском регионе. При этом министерством выделен ТОП-10 социально ответственных работодателей, чья практика служит ориентиром для других предприятий по расширению инклюзии.

