Более 195 тысяч человек эвакуируют в Японии из-за угрозы цунами

Власти Японии объявили эвакуацию более чем для 195 тысяч жителей десяти префектур после мощного землетрясения у южного побережья Филиппин, вызвавшего угрозу цунами. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным японских метеорологов, высота волн у побережья страны может достигнуть одного метра. Предупреждение распространяется на обширную территорию – от префектуры Ибараки к северо-востоку от Токио до южных регионов страны.

Небольшие волны уже зафиксированы на островах Окинава и Титидзима. На Титидзиме высота цунами составила около 20 сантиметров.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,8 произошло у южного побережья Филиппин. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 12 человек, более 200 получили ранения. Подземные толчки привели к разрушению зданий, а у побережья были зафиксированы волны цунами высотой до одного метра. Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов стал город Генерал-Сантос на острове Минданао.

Ранее из-за ухудшения погодных условий авиакомпании уже отменили сотни рейсов, а метеорологи предупреждают о сильном ветре, проливных дождях и возможных перебоях в транспортном сообщении, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на СМИ. По данным японского телеканала NHK, на 31 мая было отменено более 400 авиарейсов. Ограничения в первую очередь затронули префектуру Окинава, которая, по прогнозам синоптиков, окажется на пути стихии 1–2 июня.