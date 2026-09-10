Более 2 тыс. опасных находок за четыре месяца: казахстанские саперы работают на Голанских высотах

Казахстанские саперы с мая 2026 года уничтожили на Голанских высотах более 350 взрывоопасных предметов и утилизировали свыше 1 800 единиц стрелковых боеприпасов. Работы проходят в составе миссии ООН по наблюдению за разъединением, передает BAQ.KZ.

За этот период инженерно-саперная группа третьего национального контингента провела более 15 мероприятий по поиску, обезвреживанию и уничтожению опасных находок.

Общее число уничтоженных взрывоопасных предметов и утилизированных боеприпасов превысило 2,1 тыс. единиц.

Третий казахстанский миротворческий контингент отправился на Голанские высоты в мае этого года. В его составе 139 военнослужащих Вооруженных сил Казахстана под командованием подполковника Илияса Алматова.

Казахстанские военные работают в составе миссии ООН «Силы по наблюдению за разъединением». Помимо разминирования, миротворцы занимаются патрулированием, контролем режима прекращения огня, охраной блокпостов, сопровождением и эвакуацией персонала ООН.

До третьей ротации службу на Голанских высотах прошли два казахстанских контингента. В Минобороны сообщали, что их работу руководство миссии ООН высоко оценило за подготовку и дисциплину.

К моменту отправки третьего состава более 150 казахстанских военнослужащих участвовали в семи миссиях ООН на Ближнем Востоке и в Африке. Казахстанские миротворцы несут службу в Ливане, Сирии, Западной Сахаре, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике.

Казахстан начал направлять самостоятельный национальный контингент на Голанские высоты в 2024 году. С тех пор эта площадка стала одним из крупнейших направлений миротворческой работы казахстанских военных под мандатом ООН.