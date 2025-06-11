Более 20 автобусных маршрутов изменили схемы движения в столице
Пассажиров просят учитывать временные изменения.
Сегодня, 12:42
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Сегодня, 12:42Сегодня, 12:42
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Жителям и гостям столицы стоит быть внимательнее при передвижении по городу - в Астане временно изменены маршруты нескольких автобусных линий. Об этом сообщила транспортная компания "City Transportation Systems", передает BAQ.KZ.
Согласно официальной информации, временные корректировки коснулись маршрутов №№5, 5А, 8, 9, 11, 22, 22А, 28, 31, 33, 55А, 55Б, 60, 73, 80, 505, 304, 313, 315, 316, 318, 321, 322, 327
Подробности о новых схемах движения пока уточняются, однако в CTS настоятельно рекомендуют заранее планировать поездки, особенно в часы пик.
Ранее мы сообщали, что "кладбище автобусов" в Алматинской области ушло с молотка дороже стартовой цены.
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