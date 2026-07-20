Что нашли прокуроры в Telegram: заблокированы сотни ресурсов
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С начала года прокуратура Северо-Казахстанской области заблокировала 205 интернет-ресурсов, на которых распространялся противоправный контент, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в надзорном органе, в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены группы с информацией экстремистского и террористического характера, пропагандой подросткового суицида, а также насильственных действий в отношении детей.
"В частности, в Telegram-канале «POZOR PETRO» публиковались посты, порочащие честь и достоинство несовершеннолетних, а также видеоролики сексуального характера", - сообщили в Генеральной прокуратуре.
Доступ к выявленным группам был ограничен посредством информационной системы «Кибернадзор».
Обращение к родителям
В прокуратуре региона призвали родителей уделять особое внимание информационной безопасности несовершеннолетних, интересоваться их активностью в интернете и контролировать контент, который они просматривают.
В надзорном органе отметили, что регулярные беседы о безопасном поведении в интернете и контроль за использованием социальных сетей и мессенджеров могут помочь предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность и распространение вредоносного контента.
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