Что нашли прокуроры в Telegram: заблокированы сотни ресурсов

С начала года прокуратура Северо-Казахстанской области заблокировала 205 интернет-ресурсов, на которых распространялся противоправный контент, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в надзорном органе, в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены группы с информацией экстремистского и террористического характера, пропагандой подросткового суицида, а также насильственных действий в отношении детей.

"В частности, в Telegram-канале «POZOR PETRO» публиковались посты, порочащие честь и достоинство несовершеннолетних, а также видеоролики сексуального характера", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

Доступ к выявленным группам был ограничен посредством информационной системы «Кибернадзор».

Обращение к родителям

В прокуратуре региона призвали родителей уделять особое внимание информационной безопасности несовершеннолетних, интересоваться их активностью в интернете и контролировать контент, который они просматривают.

В надзорном органе отметили, что регулярные беседы о безопасном поведении в интернете и контроль за использованием социальных сетей и мессенджеров могут помочь предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность и распространение вредоносного контента.

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