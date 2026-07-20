Смертельное вещество изъяли у мужчины в Атырауской области
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В Атырауской области сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщили в полиции, задержание провели в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При обыске автомобиля подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли 125 граммов запрещенного вещества. Кроме того, из оборудованного тайника на месте происшествия было изъято еще 81 грамм наркотика.
По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком альфа-PVP. Общий вес изъятой партии составил 206 граммов.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств и их аналогов.
Уголовное дело направлено в суд.
В ведомстве напомнили, что любые незаконные действия, связанные с наркотиками, влекут уголовную ответственность.
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Ранее астанчанин получил 16 лет колонии за почтовые посылки из Таиланда. Его признали виновным в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.
Мужчина организовал ввоз на территорию страны экстракта каннабиса – гашишного масла через международные почтовые отправления. Наркотики поступили в трех посылках из Таиланда.
Общий вес изъятого вещества составил около 2,9 килограмма, что относится к особо крупному размеру.
Во время обыска по месту временного проживания подозреваемого полицейские обнаружили наркотические средства, подготовленные к сбыту, электронные весы, упаковочные материалы, SIM-карты, денежные средства и другие вещественные доказательства.
Также на длительные сроки были осуждены участники наркогруппировки в аптечной сети.
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