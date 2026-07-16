Более 22 млрд теңге штрафов списали казахстанцам
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В Казахстане прекращено исполнение административных взысканий на общую сумму свыше 22 млрд теңге в рамках закона об амнистии.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, амнистия коснулась порядка 590 тысяч граждан. В отношении них отменено исполнение более 1,3 миллиона административных взысканий по предусмотренным законом статьям.
Закон об амнистии был подписан Главой государства 1 июля 2026 года и приурочен к принятию новой Конституции Республики Казахстан. В МВД отметили, что это первая административная амнистия в истории независимого Казахстана.
В ведомстве подчеркнули, что амнистия является разовой мерой гуманизма и не освобождает граждан от ответственности за будущие нарушения. При повторном совершении правонарушений меры будут приниматься в соответствии с законодательством.
"Лучший способ избежать ответственности — не совершать правонарушений. Соблюдение принципа "Закон и порядок" является основой безопасного и справедливого общества", – отметил председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Кабденов.
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