Более 239 тысяч человек зарегистрировались на ЕНТ-2026
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2026 году на участие в ЕНТ зарегистрировались более 239 тысяч человек, сообщил Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
"Министр сообщил, что в 2026 году обучение завершают порядка 215 тысяч школьников. На участие в ЕНТ зарегистрировались более 239 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет и колледжей. Из них почти 200 тысяч – выпускники текущего года", - сказал министр.
Единое национальное тестирование проходит с 10 мая по 10 июля.
Министр также отметил, что в этом году формат ЕНТ сохранен без изменений. Абитуриенты могут дважды пройти тестирование и участвовать в конкурсе грантов с лучшим результатом.
После завершения тестирования участники получают не только информацию о правильных и неправильных ответах, но и полный анализ результатов.
Летний отдых школьников организуют под контролем республиканского штаба.
Самое читаемое