Более 239 тысяч человек зарегистрировались на ЕНТ-2026

В 2026 году на участие в ЕНТ зарегистрировались более 239 тысяч человек, сообщил Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

"Министр сообщил, что в 2026 году обучение завершают порядка 215 тысяч школьников. На участие в ЕНТ зарегистрировались более 239 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет и колледжей. Из них почти 200 тысяч – выпускники текущего года", - сказал министр.

Единое национальное тестирование проходит с 10 мая по 10 июля.

Министр также отметил, что в этом году формат ЕНТ сохранен без изменений. Абитуриенты могут дважды пройти тестирование и участвовать в конкурсе грантов с лучшим результатом.

После завершения тестирования участники получают не только информацию о правильных и неправильных ответах, но и полный анализ результатов.

