Летний отдых школьников организуют под контролем республиканского штаба
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании в Правительстве сообщила о мерах по организации летнего отдыха и обеспечению безопасности детей в период каникул, передает BAQ.KZ.
По ее словам, под председательством Заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Галымовны Балаевой создан республиканский штаб по вопросам содержательной и безопасной организации летнего отдыха школьников.
"На заседании штаба даны конкретные поручения и приняты соответствующие меры.
В частности:
- совместно с местными исполнительными органами обеспечена качественная координация и контроль деятельности всех образовательно-оздоровительных центров независимо от формы собственности;
- в соответствии с плановыми показателями приоритет отдан охвату детей летним отдыхом и оздоровлением, в том числе детей социально уязвимых категорий и детей с особыми образовательными потребностями", - сказала министр.
Кроме того, через Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" будет организован отдых для 27 700 детей.
Для обеспечения качества услуг совместно с Министерством здравоохранения разработаны типовые меню питания. Также в летний период предусмотрен государственный контроль за качеством питания, условиями проживания и предоставляемыми услугами. В целях безопасности за всеми центрами отдыха закреплены инспекторы полиции.
