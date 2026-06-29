Более 24,7 млн услуг оказал ЕНПФ казахстанцам с начала года

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) продолжает развивать электронные сервисы, делая пенсионные услуги более доступными для казахстанцев. Сегодня большинство операций можно получить онлайн через сайт и мобильное приложение фонда в любое удобное время.

За первые пять месяцев 2026 года фонд оказал населению 24,7 млн услуг. Из них 14,3 млн были предоставлены в электронном формате, еще 9,9 млн — автоматически. Таким образом, 98,7% всех услуг казахстанцы получили дистанционно. В офисах ЕНПФ за этот период обслужили 322,1 тыс. человек.

Пенсионные счета в ЕНПФ открываются автоматически после поступления первого пенсионного взноса. Такой же механизм действует и для участников программы «Нацфонд – детям», которым автоматически открываются целевые накопительные счета.

С начала года автоматически открыто 891,7 тыс. пенсионных и целевых накопительных счетов.

Какая услуга оказалась самой востребованной

Наиболее востребованной услугой остается получение выписки о состоянии пенсионных накоплений. С начала года казахстанцам выдали более 15 млн выписок. Из них 13,3 млн были получены в электронном формате, еще 1,5 млн – автоматически.

В ЕНПФ напоминают, что проверить состояние своих накоплений можно через личный кабинет на сайте фонда, мобильное приложение или портал eGov.

Через электронные сервисы вкладчики также могут изменить личные данные, получить справку о наличии счетов, подать заявление на пенсионные выплаты, перевести часть накоплений в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем, а также воспользоваться пенсионным калькулятором для расчета будущей пенсии.

Сколько заявлений подали вкладчики

За отчетный период вкладчики направили 38,7 тыс. заявлений на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление. Большинство из них были оформлены онлайн.

Кроме того, в ЕНПФ поступило 46,7 тыс. заявлений на изменение реквизитов, при этом около 44 тыс. были оформлены непосредственно в офисах фонда.

Сколько человек получили консультации

Помимо оказания услуг специалисты ЕНПФ продолжают информационно-разъяснительную работу. С начала года проведено 25,1 тыс. выездных презентаций, участниками которых стали более 505 тыс. человек. Кроме того, по материалам фонда в средствах массовой информации опубликовано около 17 тыс. информационных материалов.

Через call-центр, официальный сайт, мессенджеры и социальные сети за первые пять месяцев года в ЕНПФ поступило 192,5 тыс. обращений.

В фонде также напомнили, что любая организация может пригласить специалистов ЕНПФ для проведения консультаций и презентаций по вопросам накопительной пенсионной системы.

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