Более 25 млн тонн кормов планируют заготовить в Казахстане

В Казахстане продолжается подготовка кормовой базы к зимнему периоду 2026-2027 годов. На сегодняшний день в регионах страны уже заготовлено 9,1 млн тонн кормов.

В общий объем вошли 8,3 млн тонн сена, 850 тыс. тонн сенажа и 35 тыс. тонн силоса.

По плану, утвержденному Министерством сельского хозяйства совместно с акиматами областей, в этом году необходимо заготовить 25,7 млн тонн сена, 2,3 млн тонн сенажа, 2,8 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 5,7 млн тонн концентрированных кормов.

Для укрепления кормовой базы животноводства в 2026 году площади под кормовыми культурами увеличили до 3,32 млн гектаров. Это на 243 тыс. гектаров больше, чем годом ранее. Доля кормовых культур на пашне выросла до 14%.

В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что работа по заготовке кормов находится на постоянном контроле. Оперативный штаб координирует действия регионов и следит за обеспечением животноводческой отрасли необходимыми запасами на предстоящую зиму.

Дополнительную поддержку обеспечивает АО "НК "Продкорпорация", которая до 1 сентября реализует фуражное зерно предприятиям животноводства и птицеводства по фиксированным ценам. Для этих целей сформирован запас в объеме 201,3 тыс. тонн зерна, из которого уже реализовано 21,7 тыс. тонн.

Также в стране работают 76 комбикормовых заводов и производственных цехов при хозяйствах. Их общая мощность составляет около 4 млн тонн комбикормов в год.

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