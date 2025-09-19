По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 сентября 2025 года адресная социальная помощь (АСП) была назначена 270,7 тысячи человек, входящих в состав 50,3 тысячи малообеспеченных семей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

Общая сумма выплат составила 21,7 миллиарда тенге. В текущем году на реализацию программы из государственного бюджета предусмотрено 110,7 миллиарда тенге.

АСП продолжает оставаться одним из ключевых инструментов государственной поддержки, направленным на помощь семьям в трудной жизненной ситуации. Программа предусматривает не только денежные выплаты, но и активные меры содействия занятости трудоспособных членов семей — трудоустройство, профессиональное обучение, а также предоставление безвозмездных грантов для открытия собственного дела.

Кроме того, в рамках программы выплачиваются дополнительные пособия семьям с детьми: ежемесячная выплата в размере 1,5 месячного расчетного показателя (МРП) полагается на каждого ребенка от 1 до 6 лет. По состоянию на 1 сентября такую поддержку уже получили 83,6 тысячи дошкольников на общую сумму 2,8 миллиарда тенге.

Оформить АСП казахстанцы могут несколькими способами — через портал электронного правительства egov.kz, в карьерных центрах или у акимов сельских округов по месту жительства.

Ранее мы сообщали, что выплаты казахстанским многодетным семьям бьют рекорды. Более полумиллиона казахстанских родителей получили поддержку от государства в этом году.