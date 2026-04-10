В Казахстане продолжается республиканская акция, в рамках которой выявляют и устраняют незаконные свалки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

C начала проведения акции в стране обнаружено более четырех тысяч стихийных свалок. Из них свыше трех тысяч уже ликвидированы.

Параллельно ведется работа по выявлению нарушений. Всего за этот период пресечено более 722 тысяч административных правонарушений. Из них более 227 тысяч связаны с загрязнением мест общего пользования, еще почти 496 тысяч - с нарушением правил благоустройства.

К ответственности привлекаются не только граждане, но и должностные лица, включая представителей местных исполнительных органов и коммунальных служб.

Отмечается, что мероприятия проходят по всей стране. Так, в Бурабайском районе Акмолинской области была организована масштабная очистка туристических зон. В акции приняли участие полицейские, волонтеры и экоактивисты. По итогам уборки было вывезено более трех тонн бытовых отходов.

Кроме того, проводится разъяснительная работа с населением. Жителям и организациям напоминают о правилах вывоза мусора и ответственности за их нарушение.

В МВД подчеркивают, что поддержание чистоты зависит не только от контроля со стороны государства, но и от ответственности каждого человека.

