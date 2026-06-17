В Казахстане продолжается строительство стратегической энергетической инфраструктуры, которая позволит напрямую подключить Западный регион к Единой электроэнергетической системе страны. В рамках проекта ведутся работы по строительству подстанции 500 кВ "Карабатан", расширению подстанции 500 кВ "Өлке" и прокладке высоковольтной линии электропередачи между ними.

О ходе реализации проекта стало известно во время пресс-тура, организованного компанией KEGOC.

В настоящее время на подстанции "Карабатан" активно ведутся строительно-монтажные работы. На подстанции "Өлке" продолжается подготовка к расширению распределительного устройства. Все необходимое высоковольтное оборудование на объекты уже доставлено.

Одновременно строительство линии электропередачи "Өлке – Карабатан" идет сразу на нескольких участках. На сегодняшний день установлено 4 156 фундаментов из предусмотренных проектом 4 731, а также смонтировано 619 металлических опор из 775. При этом большая часть используемых материалов произведена в Казахстане.

После завершения проекта Западный Казахстан будет напрямую подключен к национальной энергосистеме. Это позволит повысить надежность электроснабжения, создать условия для стабильной работы промышленных предприятий и обеспечить регион дополнительными энергетическими мощностями.

По оценкам специалистов, реализация проекта станет важным шагом для дальнейшего промышленного и социально-экономического развития западных областей страны.

Ранее KEGOC сообщал, что строительство высоковольтной линии электропередачи 500 кВ "Карабатан – Өлке" планируется завершить до конца 2027 года.