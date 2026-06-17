Западный Казахстан готовят к подключению к единой энергосистеме страны
Более 4 тысяч фундаментов установили на линии «Өлке – Карабатан»
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане продолжается строительство стратегической энергетической инфраструктуры, которая позволит напрямую подключить Западный регион к Единой электроэнергетической системе страны. В рамках проекта ведутся работы по строительству подстанции 500 кВ "Карабатан", расширению подстанции 500 кВ "Өлке" и прокладке высоковольтной линии электропередачи между ними.
О ходе реализации проекта стало известно во время пресс-тура, организованного компанией KEGOC.
В настоящее время на подстанции "Карабатан" активно ведутся строительно-монтажные работы. На подстанции "Өлке" продолжается подготовка к расширению распределительного устройства. Все необходимое высоковольтное оборудование на объекты уже доставлено.
Одновременно строительство линии электропередачи "Өлке – Карабатан" идет сразу на нескольких участках. На сегодняшний день установлено 4 156 фундаментов из предусмотренных проектом 4 731, а также смонтировано 619 металлических опор из 775. При этом большая часть используемых материалов произведена в Казахстане.
После завершения проекта Западный Казахстан будет напрямую подключен к национальной энергосистеме. Это позволит повысить надежность электроснабжения, создать условия для стабильной работы промышленных предприятий и обеспечить регион дополнительными энергетическими мощностями.
По оценкам специалистов, реализация проекта станет важным шагом для дальнейшего промышленного и социально-экономического развития западных областей страны.
Ранее KEGOC сообщал, что строительство высоковольтной линии электропередачи 500 кВ "Карабатан – Өлке" планируется завершить до конца 2027 года.
Самое читаемое
- В руководстве Алматинской области произошли кадровые изменения
- В порту Курык у пассажирки нашли десятки украшений в интимной зоне
- Чемпионат мира-2026: Иран и Новая Зеландия забили четыре мяча, Уругвай ушел от поражения
- Два года спустя: Решили ли жители ЖК "Лондон" в Астане свои проблемы?
- Ребенка спасли секунды: велосипед рухнул с 11-го этажа в Астане