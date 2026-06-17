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Западный Казахстан готовят к подключению к единой энергосистеме страны

Более 4 тысяч фундаментов установили на линии «Өлке – Карабатан»

Сегодня 2026, 16:55
АВТОР
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Акимат Атырауской области Сегодня 2026, 16:55
Сегодня 2026, 16:55
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Фото: Акимат Атырауской области

В Казахстане продолжается строительство стратегической энергетической инфраструктуры, которая позволит напрямую подключить Западный регион к Единой электроэнергетической системе страны. В рамках проекта ведутся работы по строительству подстанции 500 кВ "Карабатан", расширению подстанции 500 кВ "Өлке" и прокладке высоковольтной линии электропередачи между ними.

О ходе реализации проекта стало известно во время пресс-тура, организованного компанией KEGOC.

В настоящее время на подстанции "Карабатан" активно ведутся строительно-монтажные работы. На подстанции "Өлке" продолжается подготовка к расширению распределительного устройства. Все необходимое высоковольтное оборудование на объекты уже доставлено.

Одновременно строительство линии электропередачи "Өлке – Карабатан" идет сразу на нескольких участках. На сегодняшний день установлено 4 156 фундаментов из предусмотренных проектом 4 731, а также смонтировано 619 металлических опор из 775. При этом большая часть используемых материалов произведена в Казахстане.

После завершения проекта Западный Казахстан будет напрямую подключен к национальной энергосистеме. Это позволит повысить надежность электроснабжения, создать условия для стабильной работы промышленных предприятий и обеспечить регион дополнительными энергетическими мощностями.

По оценкам специалистов, реализация проекта станет важным шагом для дальнейшего промышленного и социально-экономического развития западных областей страны.

Ранее KEGOC сообщал, что строительство высоковольтной линии электропередачи 500 кВ "Карабатан – Өлке" планируется завершить до конца 2027 года.

Масштабная модернизация энергетики Казахстана

Развитие магистральной линии "Карабатан – Өлке" является частью долгосрочной стратегии модернизации энергетической системы страны. В 2024 году в Казахстане был утвержден План развития электроэнергетики до 2035 года, предусматривающий ввод более 26 ГВт новых мощностей, развитие возобновляемых источников энергии и строительство новых базовых электростанций.

Документ включает сразу несколько направлений. Первое – модернизация действующих и строительство новых генерирующих мощностей, которые должны обеспечить стабильную работу энергосистемы в периоды пиковых нагрузок. Второе направление связано с развитием возобновляемой энергетики и интеграцией ВИЭ в энергосистему без риска для ее устойчивости.

Отдельный блок посвящен развитию магистральных сетей. Именно поэтому проект по объединению западной энергозоны с Единой электроэнергетической системой Казахстана считается одним из ключевых для страны. Новые линии и подстанции позволят передавать электроэнергию в регионы, испытывающие дефицит мощностей, а также снизить нагрузку на существующую инфраструктуру.

Фактически речь идет о масштабном обновлении всей энергетической системы страны – от электростанций до линий электропередачи. Это необходимо на фоне роста экономики, запуска новых производств и увеличения потребления электроэнергии.

Сегодня энергетика остается одной из ключевых отраслей Казахстана. От стабильной работы энергосистемы напрямую зависят промышленность, транспорт, бизнес и повседневная жизнь миллионов граждан. В энергетическом секторе страны работают более 50 тысяч специалистов, а развитие отрасли рассматривается как одно из важнейших условий устойчивого экономического роста.

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