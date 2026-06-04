Более 3,4 тысячи иностранцев прибыли в Павлодарскую область с начала года
Получить вид на жительство в Казахстане стало сложнее.
Сегодня 2026, 09:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 09:15Сегодня 2026, 09:15
92Фото: Pixabay.com
С начала 2026 года в Павлодарскую область прибыли более 3,4 тысячи иностранных граждан. Большинство из них приехали для трудовой деятельности, при этом в регионе отмечается снижение числа нарушений миграционного законодательства, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По данным миграционной полиции региона, за первые пять месяцев текущего года в область прибыли 2863 человека из стран СНГ и 557 граждан из дальнего зарубежья. Из общего числа прибывших 2296 человек работают в регионе, еще 567 приехали для воссоединения с семьей.
Самое читаемое
- На лето запустят 4 дополнительных поезда Talgo по популярным направлениям
- Что увидят жители Астаны под эстакадой LRT рассказали урбанисты
- Найденного в мусорке младенца назвали Батыром
- Из Астаны запустили прямые рейсы в один из крупнейших городов Китая
- Казахстан вошел в ТОП-30 стран с высоким уровнем использования ИИ