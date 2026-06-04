Более 3,4 тысячи иностранцев прибыли в Павлодарскую область с начала года

Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления миграционной полиции Павлодарской области Александр Кузьменко, одновременно с ростом миграционной активности сократилось количество нарушений правил пребывания иностранцев.

"В то же время в Казахстане значительно ужесточили требования для получения иностранцами вида на жительство. Если раньше заявителю было достаточно прибыть в страну, предоставить стандартный пакет документов со справкой из государства проживания и подтвердить платежеспособность, то теперь процедура переведена на электронный портал. Кроме того, кандидат должен подтвердить финансовый доход в размере не менее 85 тысяч тенге на каждого члена семьи. Сумма платежеспособности в размере 1320 МРП или 5,7 миллиона тенге теперь должна гарантированно подтверждаться на протяжении пяти лет, после чего иностранец получает право на гражданство", - рассказал он.

Получение ВНЖ перевели в цифровой формат

По словам представителей миграционной полиции, процесс рассмотрения заявок на получение вида на жительство стал полностью цифровым благодаря интеграции с системой "Enbek migration". Соискатели самостоятельно заполняют необходимые данные через электронный портал.

Еще одним обязательным условием стал тест на знание государственного языка. Для подтверждения языковых навыков претендентам предоставляется три попытки.

В ведомстве отмечают, что новые требования направлены на автоматизацию миграционного контроля и обеспечение того, чтобы статус резидента получали иностранцы со стабильным доходом, готовые к интеграции в казахстанское общество.

Для отдельных категорий предусмотрены послабления

Вместе с тем для ряда категорий иностранцев действуют льготные условия получения вида на жительство. Послабления распространяются на инвесторов, специалистов по востребованным профессиям, граждан, вносящих значительный вклад в экономическое развитие Казахстана, а также на недееспособных лиц и несовершеннолетних, если один из родителей постоянно проживает в стране.

Кроме того, упрощенный порядок предусмотрен для бывших соотечественников старше 60 лет, прибывших в Казахстан с целью воссоединения семьи с родителями или близкими родственниками.

За отчетный период количество выявленных нарушений правил пребывания иностранцев в Павлодарской области снизилось с 789 до 577 фактов. Это свидетельствует о повышении уровня соблюдения миграционного законодательства среди прибывающих граждан.

Ранее сообщалось, что всего 6% переселенцев с юга на север Казахстана вернулись обратно.