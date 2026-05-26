Свыше 350 тысяч педагогов прошли обучение по применению ИИ в образовании

Более 350 тысяч педагогов прошли обучение по вопросам применения искусственного интеллекта в учебном процессе, сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства, передает BAQ.kz.

"На сегодняшний день более 350 тысяч педагогов прошли обучение по вопросам применения искусственного интеллекта в учебном процессе. Дополнительно в летний период планируется организация обучения педагогов пилотных школ по направлениям: цифровая педагогика; методики обучения; практическое применение AI-инструментов в образовательном процессе", – сказала министр.

Министр также сообщила, что разработан проект Комплексного плана по внедрению искусственного интеллекта в среднее образование на 2026–2029 годы. Документ будет внесен в Правительство.

План предусматривает подготовку школ, обучение педагогов и использование AI-решений в учебном процессе. Для пилотного проекта уже отобраны 500 школ, включая 250 малокомплектных, 150 общеобразовательных и 100 "Келешек мектептері".

Перед запуском проведен анализ интернета, компьютерной техники, кадрового потенциала и общей готовности школ к внедрению ИИ.

Пилот начнется 1 сентября 2026 года в 10 малокомплектных школах Кызылординской и Павлодарской областей. Апробация пройдет в 4-х классах по предметам "Ана тілі", математика, цифровая грамотность и ИИ. Затем проект расширят до 50 школ, а в 2027 году – еще на 300 школ.

Также планируется запуск национальной AI-платформы образования. Она позволит персонализировать обучение, давать адаптивные задания, анализировать результаты учеников и выявлять пробелы в знаниях.

Отдельное внимание уделят цифровой безопасности: защите персональных данных детей, академической честности и экспертизе цифрового образовательного контента.

"Это очень важный документ. Все поручения Президента необходимо выполнять своевременно и качественно", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее в Правительстве сообщили, что почти 4 миллиона школьников завершили учебный год в Казахстане.