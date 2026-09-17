Более 400 км коммунальных сетей обновят в Карагандинской области

В Карагандинской области в этом году планируют построить и реконструировать 438 км коммунальных сетей. Всего в регионе реализуют 108 проектов, передает BAQ.KZ.

Большая часть работ приходится на системы водоснабжения и водоотведения – 237,3 км. Кроме того, планируется обновить и построить 149,6 км электросетей и 51,3 км теплосетей.

Работы ведутся в Караганде, Темиртау, Шахтинске, Абае, Сарани и районах области. В том числе реконструируют наиболее изношенные участки коммунальной инфраструктуры.

Из 108 проектов 14 вошли в Национальный проект модернизации энергетического и коммунального секторов, 33 финансируются из бюджета. Еще 61 проект реализуют в рамках инвестиционных программ субъектов естественных монополий.

Что делают на энергообъектах

Параллельно в области ремонтируют оборудование электростанций. На ТЭЦ-2 Qarmet уже ввели новый котел, а на ГРЭС «Топар» заменили турбину.

В Караганде продолжается строительство нового энергоблока ТЭЦ-3, на Балхашской ТЭЦ строят новый котел. Завершение обоих проектов запланировано на 2028 год.

Сейчас часть работ связана с подготовкой региона к отопительному сезону.

«Сегодня особое внимание уделяется подготовке к предстоящему отопительному сезону. Основные работы идут по графику. Наша задача – обеспечить надежную работу всех систем жизнеобеспечения в зимний период», – сообщил первый заместитель акима Карагандинской области Азамат Тайжанов.

Обновление коммунальных сетей планируют продолжить и в следующем году. Одна из основных задач – постепенно сокращать долю изношенной инфраструктуры в регионе.

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