В каких регионах Казахстана больше всего изношены инженерные сети
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В шести регионах Казахстана наиболее изношенные инженерные сети, сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передаёт BAQ.KZ.
"Наиболее изношенные инженерные сети находятся в Павлодарской (66%), Карагандинской (62%), Абай (59%), Восточно-Казахстанской (58%), Ұлытау (58%), Северо-Казахстанской (56%) областях", - сказал министр на заседании правительства.
Общая протяженность сетей тепло, водоснабжения и водоотведения по стране составляет 137 тысяч км. Из них 67 тысяч км нужно заменить. В 2025 году на их строительство и реконструкцию предусмотрено 176 млрд тенге.
Ведомство планирует, согласно плану действий по реализации предвыборной программы президента, к 2030 году снизить износ инженерных сетей до 40%.
Ранее сообщалось, что почти 90 млрд тенге выделят на ремонт тепловых сетей в стране.
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