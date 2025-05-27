В шести регионах Казахстана наиболее изношенные инженерные сети, сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передаёт BAQ.KZ.

"Наиболее изношенные инженерные сети находятся в Павлодарской (66%), Карагандинской (62%), Абай (59%), Восточно-Казахстанской (58%), Ұлытау (58%), Северо-Казахстанской (56%) областях", - сказал министр на заседании правительства.

Общая протяженность сетей тепло, водоснабжения и водоотведения по стране составляет 137 тысяч км. Из них 67 тысяч км нужно заменить. В 2025 году на их строительство и реконструкцию предусмотрено 176 млрд тенге.

Ведомство планирует, согласно плану действий по реализации предвыборной программы президента, к 2030 году снизить износ инженерных сетей до 40%.

Ранее сообщалось, что почти 90 млрд тенге выделят на ремонт тепловых сетей в стране.