Более 440 ИИ-проектов создали студенты вузов Казахстана

В стране студенты вузов разработали уже более 440 проектов в сфере искусственного интеллекта в рамках программы AI-Sana.

По данным Министерства науки и высшего образования, если на начальном этапе проекта основное внимание было сосредоточено на обучении участников и развитии их цифровых компетенций, то сегодня они переходят к созданию практических решений, направленных на решение реальных задач в таких сферах, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, финансы и промышленность.

Сейчас во втором этапе программы участвуют более 87 тысяч студентов и свыше 1,5 тысячи кураторов из 105 вузов страны. За это время разработано 442 проекта с применением искусственного интеллекта, направленных на решение задач национальных компаний и различных отраслей экономики.

Больше всего проектов связано с образованием. Сегодня создано 188 ИИ-решений, которые помогают улучшить качество обучения, персонализировать образовательный процесс и автоматизировать работу учебных заведений. Это показывает, что университеты становятся не только площадками для подготовки специалистов, но и центрами разработки собственных цифровых продуктов.

Некоторые разработки уже успешно применяются на практике.

Так, AI-Talapker помогает абитуриентам получать ответы на вопросы о Едином национальном тестировании и поступлении в вузы. Система уже обработала более 69 тысяч обращений, что позволило снизить нагрузку на специалистов и сделать информацию более доступной.

Еще один успешный проект – система AI-прокторинга Satbayev University. Она контролирует соблюдение академической честности во время онлайн-тестирования. Разработка используется не только в Казахстане, но и за рубежом, а число пользователей уже превысило 180 тысяч человек.

В AlmaU развивается платформа OquLabs, которая автоматически проверяет задания, отслеживает успеваемость студентов и анализирует результаты обучения. Решение уже внедрено в ряде организаций среднего образования.

Следующим этапом развития становятся мультиагентные платформы, где несколько ИИ-систем работают вместе и помогают автоматизировать различные процессы в университетах.

В Карагандинском индустриальном университете создается платформа Smart Bots. Она объединяет ИИ-помощников, которые сопровождают студентов и абитуриентов, а также помогают в организации учебных и административных процессов.

В Костанайском региональном университете развивается платформа AI-Mektep. Она включает инструменты интеллектуальной аналитики, генерации контента и персонализированного обучения.

Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова внедряет платформу Auezov AI First. Она объединяет сервисы распознавания студентов, цифрового документооборота и интеллектуальных помощников.

Искусственный интеллект также активно внедряется в научную сферу. В Казахском национальном университете имени аль-Фараби разрабатывают систему автоматической проверки заявок на научно-исследовательские проекты по формальным критериям. Это позволит быстрее обрабатывать документы и повысить эффективность работы.

Кроме того, создается ИИ-помощник для членов Национального научного совета. Он сможет анализировать информацию о проектах, ученых и научных публикациях, помогая принимать экспертные решения.

Большинство таких разработок создают сами студенты. Благодаря программе они не только изучают современные технологии, но и получают опыт решения реальных задач в экономике, образовании и науке.

Первые результаты AI-Sana показывают, что в университетах Казахстана развивается культура технологического предпринимательства и инноваций. Студенты создают собственные цифровые продукты, а лучшие проекты в дальнейшем смогут пройти акселерацию, привлечь инвестиции и выйти на рынок в качестве самостоятельных технологических решений.

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