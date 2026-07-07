Более 440 ИИ-проектов создали студенты вузов Казахстана
Они разработаны в рамках программы AI-Sana.
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В стране студенты вузов разработали уже более 440 проектов в сфере искусственного интеллекта в рамках программы AI-Sana.
По данным Министерства науки и высшего образования, если на начальном этапе проекта основное внимание было сосредоточено на обучении участников и развитии их цифровых компетенций, то сегодня они переходят к созданию практических решений, направленных на решение реальных задач в таких сферах, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, финансы и промышленность.
Сейчас во втором этапе программы участвуют более 87 тысяч студентов и свыше 1,5 тысячи кураторов из 105 вузов страны. За это время разработано 442 проекта с применением искусственного интеллекта, направленных на решение задач национальных компаний и различных отраслей экономики.
Больше всего проектов связано с образованием. Сегодня создано 188 ИИ-решений, которые помогают улучшить качество обучения, персонализировать образовательный процесс и автоматизировать работу учебных заведений. Это показывает, что университеты становятся не только площадками для подготовки специалистов, но и центрами разработки собственных цифровых продуктов.
Некоторые разработки уже успешно применяются на практике.
Так, AI-Talapker помогает абитуриентам получать ответы на вопросы о Едином национальном тестировании и поступлении в вузы. Система уже обработала более 69 тысяч обращений, что позволило снизить нагрузку на специалистов и сделать информацию более доступной.
Еще один успешный проект – система AI-прокторинга Satbayev University. Она контролирует соблюдение академической честности во время онлайн-тестирования. Разработка используется не только в Казахстане, но и за рубежом, а число пользователей уже превысило 180 тысяч человек.
В AlmaU развивается платформа OquLabs, которая автоматически проверяет задания, отслеживает успеваемость студентов и анализирует результаты обучения. Решение уже внедрено в ряде организаций среднего образования.
Следующим этапом развития становятся мультиагентные платформы, где несколько ИИ-систем работают вместе и помогают автоматизировать различные процессы в университетах.
В Карагандинском индустриальном университете создается платформа Smart Bots. Она объединяет ИИ-помощников, которые сопровождают студентов и абитуриентов, а также помогают в организации учебных и административных процессов.
В Костанайском региональном университете развивается платформа AI-Mektep. Она включает инструменты интеллектуальной аналитики, генерации контента и персонализированного обучения.
Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова внедряет платформу Auezov AI First. Она объединяет сервисы распознавания студентов, цифрового документооборота и интеллектуальных помощников.
Искусственный интеллект также активно внедряется в научную сферу. В Казахском национальном университете имени аль-Фараби разрабатывают систему автоматической проверки заявок на научно-исследовательские проекты по формальным критериям. Это позволит быстрее обрабатывать документы и повысить эффективность работы.
Кроме того, создается ИИ-помощник для членов Национального научного совета. Он сможет анализировать информацию о проектах, ученых и научных публикациях, помогая принимать экспертные решения.
Большинство таких разработок создают сами студенты. Благодаря программе они не только изучают современные технологии, но и получают опыт решения реальных задач в экономике, образовании и науке.
Первые результаты AI-Sana показывают, что в университетах Казахстана развивается культура технологического предпринимательства и инноваций. Студенты создают собственные цифровые продукты, а лучшие проекты в дальнейшем смогут пройти акселерацию, привлечь инвестиции и выйти на рынок в качестве самостоятельных технологических решений.
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