Проблема аварийного жилья в Казахстане остаётся серьёзной. По итогам 2025 года количество домов, признанных аварийными, выросло на 7% и достигло 2,6 тыс. единиц. В таких зданиях продолжают проживать более 50 тыс. человек, передаёт BAQ.kz.

Аварийных домов становится больше

Согласно данным статистики ranking.kz, в 2025 году рост количества аварийных домов наблюдался как в городах, так и в сельской местности. В городах показатель увеличился на 2,4%, а на селе - сразу на 11,5%. Общая площадь аварийного жилья за год выросла на 3,2% и достигла 834 тыс. квадратных метров. В таких домах проживают более 50 тыс. человек - это на 5,7% больше, чем годом ранее.

В каких регионах ситуация самая сложная

Наибольшее количество аварийных домов зафиксировано в Атырауской области. Здесь насчитывается 705 таких зданий, в которых проживают более 13 тыс. человек. За год число аварийных домов в регионе увеличилось ещё на 49. Второе место занимает Акмолинская область - 270 аварийных домов.

Замыкает тройку Западно-Казахстанская область, где насчитывается 262 аварийных дома. Именно здесь был зафиксирован один из самых заметных ростов показателя - плюс 55 домов за год.

В число регионов с большим количеством аварийного жилья также входят Астана (191 дом) и область Абай (172 дома).

В Алматы отсутствует аварийное жилье

Отдельного внимания заслуживает ситуация в Алматы.

"Согласно официальным данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в городе "отсутствует" аварийное жильё - такие данные фиксируются с 2020 года. При этом до указанного периода в мегаполисе насчитывалось более 1,7 тыс. аварийных домов, после чего показатель фактически был обнулён. Соответственно, отсутствие официальных данных по крупнейшему городу страны существенно искажает общенациональную картину и не позволяет в полной мере оценить реальные масштабы проблемы", - говорится в сообщении.

Так, в Алматинской области количество аварийных домов сократилось на 30 единиц. Положительная динамика наблюдается и в Карагандинской области (минус 12 домов), в Астане (минус 10) и Северо-Казахстанской области (минус 7).

Почему растёт статистика

Эксперты отмечают, что рост количества аварийных домов связан не только с ухудшением состояния жилого фонда.

Во многом увеличение показателя объясняется активизацией проверок и официальным признанием ветхих зданий аварийными.

В стране по-прежнему остаётся значительное количество ветхого жилья, которое фактически находится в плохом состоянии, но официально не имеет статуса аварийного. Получение такого статуса позволяет жителям рассчитывать на участие в программах реновации и переселения.

Что нужно делать дальше

В целом ситуация с аварийным жильём остаётся одной из важных социальных проблем.

Эксперты отмечают, что важно не только выявлять и фиксировать аварийные дома, но и ускорять их снос, строительство нового жилья и переселение жителей.

Только комплексные меры могут снизить риски для людей и улучшить условия проживания.

