В 2025 году цифровая экосистема министерства труда охватила 20 млн граждан и объединила 16 информационных систем. Оказано 6,7 млн государственных услуг, из них 28% – в проактивном формате, передает BAQ.KZ.

Через электронную биржу труда трудоустроено более 500 тыс. человек. Реализуется порядка 40 цифровых инициатив и начат переход на национальную экосистему QazTech.

Об этих и других результатах на заседании Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК, посвященном итогам 2025 года и задачам на 2026 год, сообщил Президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» (далее – ЦРТР) Ерасыл Жуманбаев.

Напомним, ЦРТР сопровождает одну из крупнейших государственных цифровых экосистем Министерства труда. Она обеспечивает 49 видов государственных услуг, включая назначение пенсий и пособий, трудоустройство, миграцию и инклюзивные меры. Из них 45 услуг полностью переведены в электронный формат.

В рамках цифровизации социально-трудовой сферы МТСЗН РК реализуется ряд ключевых инициатив. Среди них - формирование Единой цифровой платформы, которая объединит данные ключевых социальных сфер.

Также в числе ключевых проектов ведомства - Цифровая карта семьи, сформированная для более 6 млн семей. Семьи распределяются по пяти категориям благополучия, что позволяет повысить адресность социальной поддержки.

Электронная биржа труда Enbek.kz, функционирующая с 2018 года, использовалась более чем 900 тыс. работодателей и 3,3 млн соискателей. В 2025 году на платформе размещено 1,3 млн вакансий и 1,5 млн резюме, 91% всех соискателей (1,0 млн из 1,1 млн). 96% безработных в стране (891 тыс. из 922 тыс.) регистрируются онлайн, не посещая карьерные центры. Также внедрена ИИ-модель, которая подбирает вакансии под резюме конкретного соискателя.

«Следующим этапом развития занятости станет создание проактивной Цифровой службы занятости на базе ИИ. Будет сформирован цифровой пул потенциальных соискателей и собраны данные об их навыках. Система будет формировать индивидуальные маршруты занятости с высокой вероятностью успешного трудоустройства. Коммуникация с гражданами будет вестись через приложение eGov Mobile с персональными уведомлениями о вакансиях и мерах поддержки. Предусмотрена сквозная цифровая верификация трудоустройства через регистрацию трудового договора и поступление обязательных взносов. Тем самым сформируется полный цикл – система будет сопровождать человека персонально от поиска работы до подтвержденного трудоустройства», - резюмировал Президент Центра развития трудовых ресурсов Ерасыл Жуманбаев.

В ходе доклада он также сообщил о внедрении ИИ-модели в сфере инклюзии в «Централизованном банке данных лиц с инвалидностью». Система помогает комиссии принимать решения, снижает субъективность и дополнительно проверяет обоснованность назначения группы инвалидности.

По словам Ерасыла Жуманбаева Модель обучена на данных за 10 лет, её точность составляет 83–88%. С момента запуска проведено около 7 тыс. назначений, при этом в 6 тыс. случаев решения комиссии совпали с выводами системы. В дальнейшем планируется подключение медицинских данных Министерства здравоохранения РК, что позволит сократить необоснованные назначения на 10–15%.

На платформе Enbek.kz готовится автоматизация системы квотирования с автоматическим расчётом квот, уведомлением работодателей и контролем их исполнения. На портале Aleumet планируется внедрение подушевого финансирования, создание цифровых рабочих мест для сотрудников центров социальных услуг и интеграция Карты доступности. В системе «Технические средства реабилитации» можно будет арендовать необходимые ТСР. Также появятся новые цифровые инструменты для специалистов.

В целом цифровая трансформация продолжается: реализуется около 40 инициатив, из них 10 – с применением искусственного интеллекта. Параллельно начат поэтапный переход на национальную экосистему QazTech, что обеспечит стабильную и устойчивую работу цифровых сервисов в дальнейшем.

