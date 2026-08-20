Более 550 человек утратили гражданство Казахстана
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В Восточно-Казахстанской области с начала года более 550 человек зарегистрировали утрату гражданства Казахстана после приобретения гражданства других государств.
При этом некоторые граждане продолжали пользоваться казахстанскими документами, не сообщив о получении иностранного гражданства в установленный срок.
Сколько человек привлекли к ответственности
За нарушения законодательства в сфере гражданства к административной ответственности привлекли 35 человек.
В 26 случаях граждане не сообщили о приобретении иностранного гражданства в установленный срок. Еще девять человек продолжили пользоваться паспортами или удостоверениями личности Казахстана.
Как выявляют нарушения
Сотрудники миграционной службы проводят проверки и устанавливают граждан, которые после получения иностранного гражданства продолжают пользоваться документами Казахстана.
Один из таких случаев произошел с 64-летней жительницей областного центра. Женщина получила гражданство другого государства, но не сообщила об этом своевременно и продолжила пользоваться казахстанскими документами.
В ходе проверки документы у нее изъяли, а утрата гражданства Казахстана была официально зарегистрирована.
Что важно знать
Правоохранители напоминает, что законодательство Казахстана не допускает двойного гражданства.
При получении гражданства другого государства необходимо своевременно сообщить об этом в миграционную службу и сдать документы Республики Казахстан.
В ведомстве также отмечают, что некоторые граждане продолжают пользоваться казахстанскими документами, рассчитывая сохранить социальные, пенсионные и другие государственные льготы.
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