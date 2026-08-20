В Восточно-Казахстанской области с начала года более 550 человек зарегистрировали утрату гражданства Казахстана после приобретения гражданства других государств.

При этом некоторые граждане продолжали пользоваться казахстанскими документами, не сообщив о получении иностранного гражданства в установленный срок.

Сколько человек привлекли к ответственности

За нарушения законодательства в сфере гражданства к административной ответственности привлекли 35 человек.

В 26 случаях граждане не сообщили о приобретении иностранного гражданства в установленный срок. Еще девять человек продолжили пользоваться паспортами или удостоверениями личности Казахстана.

Как выявляют нарушения

Сотрудники миграционной службы проводят проверки и устанавливают граждан, которые после получения иностранного гражданства продолжают пользоваться документами Казахстана.

Один из таких случаев произошел с 64-летней жительницей областного центра. Женщина получила гражданство другого государства, но не сообщила об этом своевременно и продолжила пользоваться казахстанскими документами.

В ходе проверки документы у нее изъяли, а утрата гражданства Казахстана была официально зарегистрирована.

Что важно знать

Правоохранители напоминает, что законодательство Казахстана не допускает двойного гражданства.

При получении гражданства другого государства необходимо своевременно сообщить об этом в миграционную службу и сдать документы Республики Казахстан.

В ведомстве также отмечают, что некоторые граждане продолжают пользоваться казахстанскими документами, рассчитывая сохранить социальные, пенсионные и другие государственные льготы.