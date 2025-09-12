Больше 22 тысяч ДТП произошло в Казахстане только с начала года. Такие данные приводят в комитете по правовой статистике и специальным учетам. Ежегодно аварии уносят жизни около 2 тысяч человек. Показатель смертности на дорогах не снижается на протяжении последних пяти лет. На проблему неоднократно обращал внимание и Глава государства, в частности в Послании этого года Президент указал на проблему и низкую культуру вождения в стране. В причинах удручающей статистики разбирался корреспондент BAQ.kz.

11 сентября в страшной аварии на трассе в Мангиустауской области погибли сразу 10 человек. Еще троих пассажиров госпитализировали в больницу. По предварительной версии полицейских, водитель мог не справиться с управлением. Машина съехала с трассы. Все обстоятельства трагедии предстоит выяснить экспертам. Заведено уголовное дело.

Только за первые восемь месяцев этого года, в авариях пострадали свыше 32 тысяч человек. По данным комитета по правовой статистике и спецучетам, 1 446 погибли. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в стране произошло 15 862 ДТП, в которых пострадали почти 22 тысячи граждан. Количество аварий возросло на 42%. Большинство инцидентов происходит в населенных пунктах. Львиная доля – с участием водителей легкового транспорта. Как показывает анализ за последние пять лет, ежегодно количество смертельных аварий растет. Если в 2022 году в них погибли 2 425 человек, то в 2023-м – 2 543. А в прошлом году – уже 2 579 человек. В последний раз комитет по правовой статистике публиковал сводку регионов, где чаще всего происходили ДТП в 2023 году. Тогда больше всего аварий произошло в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также в столице.

Основными причинами ДТП, как правило, служат грубые нарушения правил дорожного движения, говорят в профильном ведомстве. Это выезд на встречную полосу или на запрещенный сигнал светофора, либо вождение в алкогольном или наркотическом опьянении. Другими словами, речь о низкой дисциплине самих водителей транспортных средств.

С прошлого года в стране изменили методику подсчета аварий. Если обратить внимание на отчет комитета по правовой статистике и специальным учетам, в 2023 году в Казахстане было зарегистрировано 15 886 ДТП, а уже в 2024 – 31 597. Рост почти в 2 раза.

Председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев поспешил разъяснить, что резкий скачок не отражает действительности. На брифинге службы центральных коммуникаций он рассказал, увеличение количества фактов, числа пострадавших и погибших в результате аварий связан с новыми поправками в правила учёта и регистрации. Уже приняты практические меры, чтобы приблизить статистику к адекватным показателям, объяснил он журналистам.

"Если, раньше у нас в учет брались погибшие в ДТП те, которые погибли на месте и дополнительно в течение 30 дней после совершения ДТП, на сегодняшний день без срока. Пусть даже он покинет этот мир через месяц, через три, или даже через год. Также и по пострадавшим. Если раньше мы брали в учет пострадавших по трем категориям: легкий вред здоровью, средний вред и тяжкий вред по результатам проведенной экспертизы. На сегодня все, кто оказался в машине и получил даже просто синяк, они все тоже берутся в учет. Поэтому конечно, будет такой рост", - резюмирует Кайсар Султанбаев.

Удручающая статистика на дорогах обусловлена элементарным игнорированием правил, говорит и руководитель ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов. Несмотря на то, что автомобиль давно перестал быть роскошью, за рулём многие начинают чувствовать себя принадлежащими к какой-то высшей иерархии, считает он.

"Наша организация называется "Общая дорога". Почему мы выбрали этот принцип? Потому что наша основная миссия - донести до каждого участника дороги: надо подчиняться общим правилам. Делить дорогу нельзя, ведь никто на дороге не лучше другого. Есть определенные ограничения, мы должны им подчиняться. К сожалению, у нас общество привыкло, что некоторые индивидуумы считают себя выше правил, забывая, когда они превышают скорость, они могут лишить жизни не только себя, но и окружающих", - рассуждает Арсен Шакуов.

Эксперт не исключает и такой фактор, как низкая квалификация водителей. Все меньше хороших специалистов в автошколах, а коммерциализация сферы привела к тому, что они зачастую не имеют необходимой материально-технической базы.

По его мнению, ужесточение наказания нарушителям ситуацию не исправит. В целом, общественник уверен, что ставку нужно делать, в первую очередь, на подготовку подрастающего поколения.

"Мы выходили на дорогу, разговаривали с каждым водителем, который нарушил, хотели даже запустить проекты, как в России, к примеру "Стопхам". Но мы отказались от этого, скажем так, принципа. Почему? Потому что мы поняли, изменить сознание взрослого человека невозможно. Представьте, что вы подойдёте, к примеру, к 60-летнему водителю и скажете, что он был не прав на дороге. Он признает и извинится? Ставку лучше делать на молодёжь, воспитывать будущих водителей, чем перевоспитывать уже имеющихся. Это закон эволюции, мы к нему рано или поздно когда-нибудь придём. Просто нужно работать в этом направлении и желательно работать с молодым поколением", - уверен общественник.

В Казахстане не первый год говорят о необходимости введения госконтроля за работой автошкол. Сейчас в мажилисе находится соответствующий законопроект. Будут вводить ряд новшеств. В первую очередь, предлагается внедрить разрешительный порядок открытия таких учебных заведений. В прошлом году в стране запретили самоподготовку, для получения прав нужно обязательно пройти обучение в автошколе. Без свидетельства об успешном завершении водительских курсов не допустят к экзамену.

Между тем, какой-либо панацеи для решения проблемы нет, нужна большая комплексная работа считает председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.

"Работает только пакет: скорость (средняя, камеры), "инженерка" (освещение, разметка, барьеры, локальные сужения), обучение/экзамены и быстрые точечные вмешательства по тепловым картам из данных по авариям от МВД. (…) Если вас научили уважать, неважно, водителей, пешеходов или велосипедистов, то, соответственно будь вы в автомобиле, или вы едете на велосипеде, или идёте пешком, вы будете уважать окружающих людей, это первое. Второе, если вас приучили к порядку, к соблюдению правил и законов, соответственно, солидарность может быть, может и не быть, но есть просто элементарный порядок, закон. Если положено здесь ехать на скорости 120 км/час, значит, здесь нельзя ехать 180. (…) Если ты соблюдаешь закон и правила движения, тебе, в принципе, никакой водительской солидарности не нужно. Всё регулируется правилами. Добавляется просто человеческое отношение и уважение", - отмечает эксперт.

Нельзя отбрасывать и тот факт, что Казахстан - большая страна, между населенными пунктами порой сотни километров. Порой в самый важный, "золотой" час не успевают доехать к месту аварии медики. Кроме того, зачастую на трассах с новым асфальтом, разделительными ограждениями и свежей разметкой нет элементарного мобильного покрытия. Следовательно, нет и возможности вызвать скорую помощь, отмечает эксперт.

Ещё один немаловажный фактор - стремительно растущий автопарк в республике, особенно в крупных городах.

"Более половины всех автомобилей, а их сегодня около 6 миллионов, просто старше 20 лет. Соответственно, у такого автомобиля средства активной безопасности, естественно, гораздо хуже. Если в современных автомобилях 6 подушек в случае столкновения, они защищают со всех сторон водителя, пассажиров, то в старых автомобилях, если одна подушка есть, и если она за 20 лет еще функционирует и правильно сработает, зачастую такие машины уже были в ДТП, допустим, подушка выстрелила, ну и всё. А замена подушки стоит 100-200 долларов, у многих денег таких нет", - говорит Эдуард Эдоков.

Метод "кнута и пряника" к этой сфере неприменим, нужно фиксировать нарушение и наказывать, уверен эксперт. Он предлагает создать специальную карту ДТП, для этого нужна большая аналитическая работа с использованием геоинформационных систем.

"Есть такое понятие, как "тепловая карта". Это когда на географическую карту наносятся какие-то события. Допустим, на перекрестке улиц А с улицей Б, где произошло ДТП, ставится точка. Если произошло еще одно ДТП, ставится еще одна точка и т.д. И если таких точек много на аварийных участках, то он становится красным. Там, где аварий мало, этого нет. И тепловая карта показывает: в этом месте аварийность 80%, а здесь - 10%. Соответственно, куда нужно сделать упор? Нужно посмотреть, что там не так. Возможно, там плохая разметка или нет знаков, нет каких-то указателей, возможно, там нужно светофор поставить, сузить дорогу, чтобы сбрасывали скорость. То есть, провести мощный анализ, используя современные методы компьютерной аналитики, используя возможности ИИ. Попробовать сделать так в каком-то одном районе, и уже потом по стране", - объясняет эксперт.

По официальной информации МВД, в стране зарегистрировано больше 5 миллионов 700 тысяч автомобилей. В профильном министерстве не назвали количество автомобилей со сроком эксплуатации старше 20 лет.

В республику продолжают ввозить старые авто. Несмотря на опасения экологов и попытки обновить парк машин, жёсткие запреты на их импорт так и не приняты. Обсуждение идеи ограничить ввоз автомобилей старше 7 лет приостановлено. Из анализа специалистов следует что средний возраст легализуемых в Казахстане в последние три года автомобилей – около 15 лет.

Между тем, у Бюро национальной статистики другие данные. В отчете на 1 августа 2025 года, в стране зарегистрировано 6 628 986 автомобилей.

Как сообщили в МВД, с начала года зафиксировано почти 10 миллионов нарушений правил дорожного движения. Для их фиксации внедряют передовые технологии.

"Продолжается внедрение стационарных автоматических систем фиксации, их уже 25 тысяч, и мобильных программно-аппаратных комплексов, их больше 500. Ими зафиксировано порядка 6 миллионов 900 тысяч нарушений ПДД. При надзоре за дорожным движением применяются беспилотные летательные аппараты, дроны, с помощью которых на загородных трассах зафиксировано 3,6 тысяч нарушений. С марта 2025 года в 7 регионах на автодорогах республиканского и областного значения введен контроль средней скорости, где путем замера средней скорости движения выявлено 115 603 нарушения скоростного режима", - сообщили в МВД РК.

Без альтернативы в виде "пряника" предлагает обойтись и сенатор Марат Кожаев. В кулуарах парламента, отвечая на вопросы журналистов, депутат заявил, что он категорически против обсуждаемой в обществе идеи сокращения срока лишения прав за пьяное вождение. Сейчас за это нарушение лишают прав на 7 лет.

"Я согласен с позицией МВД в этой части, нельзя менять закон. Под давлением какой-то когорты людей, которые организовали сообщество в интернете, менять закон - это неправильно. Нарушил закон, а потом создавать петиции, просить снисхождения, мне кажется это ещё и несправедливо. Почему вы такие вопросы задаете только нам, депутатам, чиновникам? Попробуйте задать этот вопрос родственникам тех людей, кто стал жертвой пьяного вождения. (…) Вводили ведь мягкие меры наказания. Сначала штрафовали, потом на полгода лишали, потом на год, потом на 3, но никто не реагировал, продолжали нарушать. И когда принят жесткий бескомпромиссный вариант закона, и, главное, он начал работать, почему такой шум?", - задаётся вопросом парламентарий.

Сторонники петиции за амнистию говорят о том, что многие семьи остались без заработка.

Сейчас 90% трасс республиканского значения – в хорошем состоянии, считают в нацкомпании "Казавтожол". Ежегодно на содержание дорог тратится около 80 миллиардов тенге.

"Ежегодно мы увеличиваем дороги именно первой категории. Это, в первую очередь, обеспечивает пользователю безопасное движение, потому что встречное движение у нас сокращается. В целом, протяженность республиканских дорог в стране составляет 25 тысяч километров. Вдоль дорог мы устанавливаем специальные LED-экраны, которые дают водителю информацию. К примеру, зимой, если гололед, снег или сильный порывистый ветер, водители уже осведомлены. Также ежегодно мы улучшаем ограждение, чтобы домашний скот не выходил на дорогу", - объясняет официальный представитель компании Сакен Дилдахмет. "Чем больше полос – тем безопаснее, говорит представитель "Казавтожола". Водителям не нужно перестраиваться для обгона, а это значит, меньше вероятность выехать на встречную полосу", - отметил он.

Глава МВД Ержан Саденов считает, проблема не столько в дорожной инфраструктуре и плотности транспортного потока, сколько в самих автовладельцах.

"На автодорогах происходят ДТП, к сожалению, гибнут люди, травмируются, это мировая проблема, я считаю. Зависит, в первую очередь, от культуры вождения, во-вторых, наверное, от количества транспорта, условий инфраструктуры. Я бы не сказал, что хаос, но это плохо, когда люди гибнут, у нас много проблем по дорожной структуре. С учётом анализа мы будем вносить свои предложения в части улучшения, создания хороших условий для безопасности для наших пешеходов, всех участников дорожного движения. В первую очередь, будем вносить предложения по нашим школам. Отменили самоподготовку, мы сейчас видим, к чему это привело, должен быть чёткий контроль со стороны государства. Транспортное средство - это повышенная опасность, это же не просто хобби", - отметил министр.

Тем не менее, рост количества ДТП и смертности на дорогах Казахстана - результат не только плохой водительской дисциплины, но и системных проблем. Это устаревший автопарк, слабый контроль над работой автошкол, недостаточное внимание к превентивным мерам и слабая цифровая аналитика. Несмотря на улучшение инфраструктуры, главная угроза - сам человек за рулём. Решение лежит не только в ужесточении наказаний, но и в переосмыслении подхода к воспитанию водителей. Начинать формировать водительскую культуру нужно со школы. Кроме того, необходимо продолжать внедрять современные технологии. Как говорят эксперты, без комплексного подхода аварийность останется хронической проблемой.