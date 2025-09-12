В МВД сообщили новые детали аварии в Каракиянском районе Мангистауской области, где 11 сентября погибли 10 человек, передает BAQ.KZ. По данным ведомства, все пассажиры минивэна Toyota Hiace направлялись в паломничество к священному месту Бекет-Ата. Все они были гражданами Казахстана, выехавшими из разных регионов страны. Водитель и ещё двое пассажиров находятся в больнице с травмами.

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев уточнил, что для координации действий создан круглосуточный оперативный штаб. Глава МВД лично контролирует ход расследования. Проверяются действия водителя, техническое состояние машины, маршрут и условия перевозки. Семьям погибших и пострадавших оказывают помощь: организуют доставку тел в регионы, содействуют в похоронах, решении юридических и страховых вопросов.

Напомним, минивэн съехал в кювет и опрокинулся. Восемь человек погибли на месте, ещё двое скончались по пути в больницу.