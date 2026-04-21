Более 700 млрд тенге направили на социальные проекты в Казахстане

Свыше 700 млрд тенге инвестировано в более чем 100 социальных проектов, сообщил на заседании Правительства председатель правления АО Фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов, передает BAQ.KZ.

По словам, в их числе – строительство двух современных медицинских центра в Астане и Алматы.

Он отметил также, что по всей стране открыто 55 реабилитационных центров, в которых ежегодно более 21 тыс. детей и до 18 лет проходят бесплатную реабилитацию. Поддержка оказывается детям с ДЦП, аутизмом, нейро-ортопедическими нарушениями, синдромом Дауна и другими особенностями развития.

«Мы запустили 31 кабинет поддержки инклюзии при государственных школах в Астане, Акмолинской и Атырауской областях. Средства на кабинеты собраны за счет благотворительных сборов. В текущем году планируется масштабировать проект для регионов и открыть 10 таких кабинетов в Актюбинской области»,— отметил Нурлан Жакупов.

Ранее сообщалось, что более 17 тысяч лиц с инвалидностью планируют охватить квотами на трудоустройство.