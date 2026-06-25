Более 700 попыток незаконного вывоза топлива пресекли в Казахстане

С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу совместно с МВД и Пограничной службой пресекло 712 попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы Казахстана.

Как сообщили в АФМ, по фактам незаконного оборота и контрабанды нефтепродуктов начато 8 досудебных расследований.

Так, в Мангистауской области выявлена деятельность нелегального мини-НПЗ, который с 2022 года переработал более 28,5 тыс тонн неучтённой нефти. Производимая продукция экспортировалась за рубеж под видом мазута.

В Туркестанской области пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей контрабандный экспорт бензина в Республику Узбекистан через специально оборудованный тоннель под государственной границей. По данному делу виновные лица осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Кроме того, окончено расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику. Общий объём незаконно экспортированного топлива превысил 190 тыс. тонн на сумму 37 млрд тенге.



При очередной попытке вывоза на станции "Турксиб" задержаны 8 железнодорожных цистерн с нелегальным бензином объемом около 500 тонн. Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства.

В агентстве отметили, что работа по выявлению и пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов продолжается для обеспечения экономической безопасности страны и недопущения дефицита топлива на внутреннем рынке.

Ранее контрабанду 190 тысяч тонн бензина пресекли в Казахстане.