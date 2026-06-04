Контрабанду 190 тысяч тонн бензина пресекли в Казахстане
По данным следствия, участники схемы вывезли в Кыргызстан более 190 тысяч тонн бензина АИ-92, а оборот преступной группы превысил 37 млрд тенге.
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Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование уголовного дела о крупной контрабанде бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику. Материалы направлены в суд.
По данным следствия, в схеме участвовали девять человек. Для организации поставок они создали сеть из 12 юридических лиц, через которые закупали топливо, оформляли документы и организовывали его вывоз за пределы Казахстана.
Как работала схема
Следствие установило, что для придания законного вида операциям использовались два мини-нефтеперерабатывающих завода - ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis».
Официально предприятия оказывали услуги по компаундированию, то есть смешиванию бензина АИ-92 с легким дистиллятом или растворителями. Однако фактически никакой переработки топлива не проводилось.
По версии следствия, бензин просто перегружали в железнодорожные цистерны, после чего оформляли фиктивные документы. В них топливо указывалось не как автомобильный бензин, а как смеси ароматических углеводородов, растворители или иная нефтехимическая продукция.
Это позволяло вывозить бензин за границу в обход действующих ограничений.
Сколько топлива вывезли
По данным АФМ, под видом нефтехимической продукции в Кыргызстан было незаконно вывезено более 190 тысяч тонн бензина АИ-92.
Особое внимание следствие обращает на то, что часть поставок осуществлялась в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана.
Теневой оборот преступной группы, по оценке правоохранительных органов, превысил 37,2 млрд тенге.
Что изъяли следователи
Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители пресекли очередную попытку вывоза топлива.
На станции Турксиб были задержаны восемь железнодорожных цистерн, следовавших в Кыргызстан. В них находилось около 500 тонн бензина.
Стоимость изъятого топлива оценили в 138 млн тенге. По решению суда бензин конфискован в доход государства.
В настоящее время расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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