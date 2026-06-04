Контрабанду 190 тысяч тонн бензина пресекли в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование уголовного дела о крупной контрабанде бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику. Материалы направлены в суд.

По данным следствия, в схеме участвовали девять человек. Для организации поставок они создали сеть из 12 юридических лиц, через которые закупали топливо, оформляли документы и организовывали его вывоз за пределы Казахстана.

Как работала схема

Следствие установило, что для придания законного вида операциям использовались два мини-нефтеперерабатывающих завода - ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis».

Официально предприятия оказывали услуги по компаундированию, то есть смешиванию бензина АИ-92 с легким дистиллятом или растворителями. Однако фактически никакой переработки топлива не проводилось.

По версии следствия, бензин просто перегружали в железнодорожные цистерны, после чего оформляли фиктивные документы. В них топливо указывалось не как автомобильный бензин, а как смеси ароматических углеводородов, растворители или иная нефтехимическая продукция.

Это позволяло вывозить бензин за границу в обход действующих ограничений.

Сколько топлива вывезли

По данным АФМ, под видом нефтехимической продукции в Кыргызстан было незаконно вывезено более 190 тысяч тонн бензина АИ-92.

Особое внимание следствие обращает на то, что часть поставок осуществлялась в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана.

Теневой оборот преступной группы, по оценке правоохранительных органов, превысил 37,2 млрд тенге.

Что изъяли следователи

Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители пресекли очередную попытку вывоза топлива.

На станции Турксиб были задержаны восемь железнодорожных цистерн, следовавших в Кыргызстан. В них находилось около 500 тонн бензина.

Стоимость изъятого топлива оценили в 138 млн тенге. По решению суда бензин конфискован в доход государства.

В настоящее время расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читай также:

Контрабанда на два миллиарда: мини-НПЗ и танкер в Актау передадут во временное управление

Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в деле на 1 млрд тенге