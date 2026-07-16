Более 76 тысяч заявлений подали казахстанцы на конкурс образовательных грантов
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В Казахстане на участие в конкурсе на присуждение государственных образовательных грантов уже принято более 76 тысяч заявлений. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Жанна Есинбаева, передает корреспондент BAQ.KZ.
По ее словам, прием документов стартовал 13 июля и проходит в плановом режиме.
«На сегодняшний день на участие в конкурсе на присуждение образовательных грантов уже принято более 76 тысяч заявлений. Наиболее высокий конкурс на сегодняшний день наблюдается по педагогическим направлениям подготовки, образовательным программам в сфере информационных технологий и инженерным специальностям», – сказала Жанна Есинбаева.
В Министерстве науки и высшего образования напомнили, что прием документов для участия в конкурсе на образовательные гранты продлится до 20 июля.
Абитуриенты могут подать документы через приемные комиссии вузов, а также в электронном формате. После завершения приема документов начнется конкурс на присуждение государственных образовательных грантов.
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