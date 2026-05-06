В Казахстане продолжается активное развитие возобновляемых источников энергии.

По итогам первого квартала 2026 года объём выработки «зелёной» электроэнергии составил 2,3 млрд кВт·ч. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прогнозируется, что к концу 2026 года общий объём выработки ВИЭ достигнет 8,8 млрд кВт·ч.

В этом году в стране планируют запустить 10 новых объектов ВИЭ. Среди них – 4 ветровые электростанции, 5 солнечных и 1 гидроэлектростанция. Общая установленная мощность новых проектов составит 245 МВт.

Доля возобновляемых источников энергии в общей генерации по итогам 2025 года уже достигла 7%. Власти намерены увеличить этот показатель до 15% к 2030 году.

В развитие отрасли активно вкладываются крупные международные компании, такие как TotalEnergies, China Power, Masdar и China Energy.

В долгосрочной перспективе до 2035 года в Казахстане планируется ввести более 8 ГВт новых мощностей ВИЭ. Ожидается, что это поможет повысить устойчивость энергосистемы, усилить энергетическую безопасность и сделать энергобаланс страны более разнообразным.

