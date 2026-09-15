Более 8 тысяч специалистов прошли обучение Web3 в Казахстане

В Казахстане формируется экосистема для развития Web3-проектов – от подготовки специалистов и поддержки стартапов до запуска финансовых инструментов на основе блокчейна. За год обучение в рамках экосистемы Solana прошли более 8 тысяч человек, сообщил на заседании Правительства руководитель корпоративного фонда Solana Superteam KZ Талгат Досанов.

Из общего числа участников свыше 2 тысяч человек получили сертификаты. Каждый пятый сертифицированный выпускник представляет государственные органы.

Программа включает основы блокчейн-технологий, разработку на Solana, практические задания и подготовку команд к участию в международных хакатонах.

57 стартапов получили гранты на 121 млн тенге

Одновременно развивается поддержка технологических проектов. По данным Досанова, 57 казахстанских стартапов получили гранты на общую сумму 121 млн тенге.

Казахстан также вошел в топ-10 стран мира по количеству заявок на глобальные хакатоны Solana.

Одним из заметных событий стало проведение международного Solana Summit. Казахстан стал первой из 25 стран с официальным представительством экосистемы Solana, где стартовала такая международная серия.

Саммит собрал более 900 участников из свыше 30 стран, а трансляции мероприятия в социальных сетях Solana, по представленным данным, охватили аудиторию в 4 млн человек.

На KASE появился ETF на блокчейне Solana

Развитие Web3 затрагивает и финансовый сектор. Совместно с KASE был выпущен ETF SOLZ_KZ, работающий с использованием публичного блокчейна Solana.

Кроме того, 11 июня 2026 года в Гонконге был подписан меморандум между Alatau City и Solana Foundation, предусматривающий дальнейшее развитие сотрудничества.

«За последние годы Казахстан из страны-наблюдателя превратился в ключевой региональный центр развития блокчейн-технологий в СНГ и Центральной Азии», – сообщил Талгат Досанов.

По представленным данным, Казахстан остается единственной страной СНГ и Центральной Азии с официальным представительством Solana. Работа экосистемы сосредоточена на трех направлениях: подготовке кадров, поддержке стартапов и продвижении казахстанских проектов в международном блокчейн-сообществе.

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