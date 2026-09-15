KASE получила новый статус на рынке цифровых активов

Казахстан переходит от пилотных проектов в сфере цифровых активов к полноценной лицензируемой деятельности. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

По его словам, с 1 мая 2026 года в стране действует первая в регионе комплексная общестрановая модель регулирования рынка цифровых активов.

Еще в 2025 году в Казахстане была запущена регуляторная песочница. Сейчас в ней реализуются 34 проекта по 14 направлениям, включая стейблкоины, токенизацию, криптобиржи, кастодиальные и криптофиатные сервисы.

«Задача Казахстана – создать конкурентный регулируемый рынок. Операции, ликвидность и капитал должны концентрироваться внутри страны. Это позволит развивать внутренний финансовый рынок и привлекать международных участников», – подчеркнул Тимур Сулейменов.

KASE получила новый статус

Казахстанская фондовая биржа KASE получила статус оператора платформы цифровых финансовых активов и торговой платформы цифровых активов.

За первое полугодие 2026 года по ETF на фьючерс на биткоин было заключено 34 тысячи сделок на 20,5 млрд тенге. Еще 650 сделок на сумму около 1 млрд тенге пришлось на новые ETF, связанные с тремя криптоактивами.

Кроме того, в стране уже работают три лицензированных оператора обмена необеспеченных цифровых активов. За первые два месяца их оборот составил около 2 млрд тенге. Еще пять компаний проходят процедуру лицензирования.

Одновременно создается инфраструктура для хранения цифровых активов и расширяются возможности их использования в расчетах.

«Расширяются криптофиатные сервисы. К обслуживанию операций подключаются небанковские платежные провайдеры. Уже доступны криптокарты, крипто-QR и криптоэквайринг. Таким образом, за короткий период проведена масштабная работа и сформирована полноценная инфраструктура рынка. Ее ключевые элементы уже работают», – подчеркнул Тимур Сулейменов.

По данным Нацбанка, цифровые активы становятся полноценной частью мировой финансовой системы. Сегодня глобальная аудитория этого рынка насчитывает около 750 млн человек, его капитализация оценивается в 2,3 трлн долларов, а оборот стейблкоинов за 2025 год достиг 50 трлн долларов. Рынок токенизированных активов за последние три года вырос в 12 раз.

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