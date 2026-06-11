Более 80 иностранцев работали без разрешений в Акмолинской области

В Акмолинской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2026" полицейские выявили факт незаконного привлечения более 80 иностранных граждан к трудовой деятельности, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки на местном заводе полицейские обнаружили более 80 граждан соседних государств, которые работали в качестве разнорабочих без соответствующих разрешительных документов.

По итогам проверки к ответственности привлечены как иностранные граждане, так и работодатель, допустивший незаконное использование иностранной рабочей силы.

По данным полиции, с начала проведения ОПМ "Нелегал-2026" в регионе выявлено свыше 270 нарушений миграционного законодательства. В числе нарушителей не только иностранные граждане, но и жители Казахстана, которые не уведомили органы внутренних дел о прибытии иностранцев в установленные сроки.

Кроме того, полицейскими собраны административные материалы в отношении 28 работодателей, незаконно использовавших труд иностранных граждан.

В полиции отмечают, что мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжаются.

Ранее иностранцы получили до 20 лет колонии за международный наркосиндикат.