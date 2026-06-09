Иностранцы получили до 20 лет колонии за международный наркосиндикат
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В Алматинской области вынесли приговор участникам транснациональной организованной преступной группы, занимавшейся производством и сбытом синтетических наркотиков.
Суд рассмотрел дело в отношении 7 иностранных граждан. По данным следствия, они были причастны к работе подпольной сети по изготовлению и распространению наркотических веществ.
В ходе расследования при координации прокуратуры сотрудники полиции выявили 3 подпольные нарколаборатории. В результате обысков изъято более 90 кг готовых синтетических наркотиков, свыше 1 тонны прекурсоров и химических веществ, а также оборудование для их производства.
По оценкам специалистов, стоимость изъятых веществ на "черном рынке" превышает 1,5 млрд тенге.
Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 19 до 20 лет.
Также в доход государства конфискованы 3 жилых дома и транспортные средства, принадлежавшие осужденным.
Подчеркивается, что деятельность группы представляла серьезную угрозу общественной безопасности и могла привести к масштабному распространению наркотиков в Алматы и Алматинской области.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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