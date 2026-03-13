Более 800 км дамб построено к паводковому периоду в Казахстане
Откачано более 20 тысяч кубометров воды.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Начальник управления Комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС Казахстана Айдос Алиев на брифинге рассказал о подготовке страны к паводковому периоду, передает BAQ.KZ.
По его словам, подготовка к возможным паводкам начинается заранее - ещё в летне-осенний период. На сегодняшний день в регионах уже построено более 800 километров защитных дамб и валов, а также ведутся работы по укреплению берегов и углублению русел рек.
«Работа местными исполнительными органами проводится планомерно. С 1 марта на базе Министерства по чрезвычайным ситуациям функционирует оперативный штаб по паводкам, в который входят представители всех заинтересованных государственных органов. Мониторинг ситуации ведётся ежедневно, и вся работа находится на постоянном контроле», - отметил Алиев.
Он также сообщил о мерах, которые принимаются для снижения риска подтоплений.
«На данный момент уже откачано более 20 тысяч кубометров воды, уложено свыше 15 тысяч мешков с песком, использовано около 500 тонн инертных материалов. С ожидаемым потеплением мы будем усиливать силы и средства, чтобы держать ситуацию под контролем», - сказал представитель МЧС.
По словам Алиева, ведомство продолжает внимательно следить за паводковой обстановкой по всей стране и готово оперативно реагировать на любые изменения ситуации.
Читай также: 1242 населённых пункта под угрозой паводков — заявление правительства
Самое читаемое
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
- В Атырау задержан подозреваемый в истязании 19-летней девушки
- Власти Ирана пригрозили протестующим против режима смертью
- В WhatsApp распространяется информация о найденном трупе в Актобе