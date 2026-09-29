Более 85% казахстанцев поддерживают решение Президента о реформировании армии
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Большинство участников опроса «Института демократии» поддержали проведение комплексной проверки Министерства обороны и реформирование Вооруженных сил Казахстана. Исследование провели 28–29 сентября после совещания Президента Касым-Жомарта Токаева с руководством оборонного ведомства, передает BAQ.KZ.
Согласно представленным данным, 85,2% респондентов полностью или скорее поддерживают решение о проведении комплексной проверки Министерства обороны.
Схожие результаты получены и по вопросу реформирования армии: 85,7% опрошенных положительно оценили это решение.
Участников исследования также спросили, какие изменения они считают необходимыми в Вооруженных силах. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.
Чаще всего респонденты называли повышение открытости и подотчетности Министерства обороны – 47,4%. Еще 34,3% выступили за обновление и профессионализацию командного состава, 29,4% – за усиление борьбы с коррупцией в оборонной сфере.
В числе других приоритетов участники опроса назвали обеспечение безопасности и социальных условий для военнослужащих – 25,3%, обновление вооружения и военной техники – 20,7%, внедрение новых технологий, в том числе цифровых, – 20,4%. Еще 19,2% отметили необходимость повышения уровня боевой подготовки и учений.
Согласно результатам исследования, ожидания участников опроса касаются не только военно-технического развития армии, но и условий прохождения службы, безопасности военнослужащих, кадровой политики и открытости оборонного ведомства.
Напомним, 27 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев провел специальное совещание с руководящим составом Министерства обороны. Глава государства поручил провести комплексную проверку ведомства и в десятидневный срок разработать план реформирования армии.
Опрос проводился научно-исследовательской ассоциацией «Институт демократии» 28–29 сентября 2026 года методом онлайн-анкетирования (CAWI). В нем приняли участие 1012 жителей Казахстана старше 18 лет из 17 областей, а также Астаны, Алматы и Шымкента.
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