С начала эвакуации из стран Ближнего Востока на родину уже возвращены 8585 граждан Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает BAQ.KZ.

В МИД отметили, что возвращение казахстанцев осуществляется совместно с компетентными государственными органами. Дипломатические представительства Казахстана в регионе координируют работу на местах и поддерживают постоянную связь с гражданами.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с компетентными органами продолжает работу по возвращению наших граждан из зоны Ближневосточного конфликта", - сообщили в ведомстве.

В Комитете гражданской авиации ранее отмечали, что с учетом запланированных рейсов в Казахстан планировалось вернуть около 4 тысяч граждан.

Работа по эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока продолжается.