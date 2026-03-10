Более 8,5 тысячи казахстанцев эвакуировали из стран Ближнего Востока
С начала эвакуации из стран Ближнего Востока в Казахстан уже вернулись 8585 граждан. Работа по возвращению соотечественников продолжается.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала эвакуации из стран Ближнего Востока на родину уже возвращены 8585 граждан Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает BAQ.KZ.
В МИД отметили, что возвращение казахстанцев осуществляется совместно с компетентными государственными органами. Дипломатические представительства Казахстана в регионе координируют работу на местах и поддерживают постоянную связь с гражданами.
"Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с компетентными органами продолжает работу по возвращению наших граждан из зоны Ближневосточного конфликта", - сообщили в ведомстве.
В Комитете гражданской авиации ранее отмечали, что с учетом запланированных рейсов в Казахстан планировалось вернуть около 4 тысяч граждан.
Работа по эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока продолжается.
Самое читаемое
- В Атырау нашли тела еще двух членов пропавшей семьи
- Сборную Казахстана дисквалифицировали на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина
- Камни с фасада бывшего общежития в Астане падают на людей и машины
- В министерстве обороны выявили первую красавицу
- Иран осуществил очередной запуск ракет в направлении Израиля