Более 9,5 тыс. казахстанцев эвакуировали из Ближнего Востока, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«При содействии государственных органов и дипломатических представительств Казахстана из Ближневосточного региона в Казахстан возвращены 9517 казахстанцев. В настоящее время продолжается работа по эвакуации граждан из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Королевства Саудовская Аравия», - говорится в сообщении.

Вместе с тем Министерство иностранных дел завершает эвакуационные мероприятия из Бахрейна, Израиля, Иордании, Ирана, Кувейта, Ливана и Омана.

«Дипломатические представительства Республики Казахстан в регионе продолжают координацию действий на местах, поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками и оказывают необходимое содействие гражданам», - заключили в ведомстве.

